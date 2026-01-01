Скромный позитив: почему российская экономика забуксовала перед подъемом

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Переход от минуса к плюсу

Президент Владимир Путин дал оценку текущей экономической ситуации на очередном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 19 августа. Глава государства напомнил, что в числе национальных целей было и остается уверенное, качественное развитие отечественной экономики, выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей.

«Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, во втором квартале было 1,3%», – заявил президент. На результаты оказал влияние целый ряд факторов, включая внешнее давление и террористические атаки ВСУ на объекты промышленности и инфраструктуры. Хотя критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может, но определенный вред, что все понимают и знают, они наносят, отметил Владимир Путин.

В 2025-м ситуация выглядела стабильнее: в первом квартале рост ВВП в годовом выражении составил 1,3%, во втором – 1%, в третьем – 0,8%, в четвертом – 1%. Ну а по итогам года внутренний валовый продукт увеличился на 1%, до 214,261 трлн руб. Фактором, оказавшим тогда наибольшее влияние, Росстат назвал повышение индексов физического объема добавленной стоимости в ряде секторов экономики.

В Минэкономразвития считают, что положительную динамику во втором квартале текущего года обеспечили устойчивый внутренний спрос и восстановленный рост ряда отраслей реального сектора. Свою роль сыграли и решения правительства, направленные на стимулирование инвестиционной и предпринимательской активности, повышение производительности труда, снижение издержек бизнеса и улучшение регуляторной среды. Смягчение Банком России денежно-кредитных условий также способствовало возвращению экономики на траекторию роста.

Проблемы в отраслевом разрезе

В ведомственном обзоре «О динамике промышленного производства», опубликованном Минэкономразвития в конце июля, приводится отраслевая статистика. В целом за первые шесть месяцев 2026-го рост обрабатывающего сектора составил плюс 0,7% в годовом выражении, а за второй квартал показатель увеличился 2%. Среди обрабатывающих производств весомый вклад внес машиностроительный комплекс (плюс 9,2%), где в мае был зафиксирован рост на 8%, в июне – на 17%.

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На финише второго квартала транспортное машиностроение в годовом выражении показало двузначные темпы ускорения: плюс 38% в июне после плюс 24,7% в мае. Одновременно выросли объемы производства компьютерной и электронной техники (плюс 14% в июне против 0% в мае), электрического оборудования (плюс 7,7% в июне против минус 4,8% в мае), автопроизводства (плюс 28,4% в июне против плюс 18,1% в мае).

Выпуск продукции химического комплекса по итогам первого полугодия увеличился на 1,7%, а в мае и июне был зафиксирован рост на 3,8 и 2,8% соответственно. Позитивный тренд сформировала прежде всего фармацевтическая отрасль, темпы роста которой год к году в мае составили плюс 22,2%, в июне плюс 12,3%.

Некоторым секторам экономики не удалось справиться с проблемами. Среди отстающих металлургический комплекс, по которому динамика выпуска за шесть месяцев составила минус 3,6% в годовом выражении, и добывающий сектор (минус 0,5%). Еще ощутимее за отчетный период снизили объемы выпуска предприятия деревообрабатывающего комплекса (минус 7,3%) и производители кокса и нефтепродуктов (минус 7,7%). Впрочем, глава Минэкономразвития Максим Решетников не считает это критичным.

«Статистика за полугодие подтвердила, что экономика преодолевает динамику начала года. Восстановление темпов роста, которое зафиксировано еще в марте, продолжается, несмотря на сохраняющееся внешнее давление и ограничения в отдельных секторах», – подчеркнул министр.

В июльском выпуске «Индекса промышленного оптимизма» Института народнохозяйственного прогнозирования РАН также говорится, что на старте третьего квартала промышленность продемонстрировала явное улучшение положения дел. Рост индекса на три пункта дает основание считать, что «охлаждение экономики, длившееся, по оценкам предприятий, с марта 2024 года по март 2026 года, завершается – промышленность начинает «оттаивать», констатируют авторы исследования. При этом они признают, что российский индекс все еще остается в отрицательной зоне и только приближается снизу к значениям аналогичного европейского показателя, более трех лет находящемуся в минусе.

Есть ли дно у кризиса?

Куда более критически настроены независимые эксперты, опрошенные «Профилем». Так, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев считает успешную динамику второго квартала, за счет которой во многом был обеспечен рост ВВП в первом полугодии, временной. Во-первых, на статистику повлиял календарный фактор: в период с апреля по июнь больше рабочих дней, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Во-вторых, свою роль сыграл бюджетный импульс – почти на 15% год к году увеличились госрасходы, особенно это затронуло военно-промышленный комплекс страны, напомнил аналитик. Еще один фактор – некоторое улучшение внешней конъюнктуры благодаря высоким ценам на нефть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Собеседник «Профиля» не исключает, что в третьем и четвертом кварталах 2026-го темпы роста экономики РФ могут снизиться, более того, есть вероятность возвращения стагнации. «Если по итогам года ВВП покажет рост больше 0,3%, будет неплохо, потому что сдерживающие факторы никуда не делись. Высокая ключевая ставка, инфляция и новые риски, прежде всего последствия атак на НПЗ, которые привели к дефициту на рынке топлива, а также на складские комплексы, – все это начнет проявляться в статистике с августа. Поэтому полноценное восстановление экономической активности, похоже, сдвигается на 2027 год», – прогнозирует Абелев.

К аналогичным выводам приходит президент холдинга Finbridge Рафаэль Абрамян. Он согласен с тем, что бюджетный импульс, оживление потребления на фоне последовательного, пусть и очень осторожного, снижения регулятором ключевой ставки, стабилизация инфляции по факту обеспечили рост ВВП с апреля по июнь на 1,3%. Однако есть определенные сомнения, что это можно рассматривать как долгосрочный тренд.

«Большинство аналитиков склоняются к варианту ухудшения макроэкономических прогнозов по итогам года. В июле Банк России понизил прогноз роста ВВП на 2026 год с 0,5–1,5% до 0–1%. Сбербанк тоже скорректировал свои макроэкономические ожидания. Прогноз по инфляции повышен до 6,5–7% (ранее – 6–6,5%). Оценка роста ВВП снижена до 0–0,5 с 0,5–1%. Фактор неопределенности в экономике, неустойчивость фундаментальных показателей, наверное, главное, что сегодня дестабилизирует рынок», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, накопленные системные проблемы перевешивают даже выгоды от высоких мировых цен на сырье и энергоносители. Если атаки на НПЗ продолжатся, то рост экономики в этом году может оказаться нулевым. ЦБ уже предупредил, что при принятии решения по ключевой ставке учтет рост цен на топливо и его влияние на инфляционные ожидания. Так что нельзя исключать, что на каком-то этапе будет сделана пауза в смягчении денежно-кредитной политики.

Для бизнеса ситуация в любом случае принципиально не изменилась. Нельзя говорить и о полноценном восстановлении потребительского спроса. Высокие ставки по кредитам для предприятий вынуждают откладывать инвестиции. На этом фоне задолженность многих компаний растет, а отсутствие четких перспектив заставляет сокращать горизонт планирования, обращает внимание Рафаэль Абрамян.

Пессимизм официальных прогнозов

В свою очередь, главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин отмечает: полной уверенности в том, что российская экономика уже прошла низшую точку, пока нет. Хотя в Минэкономразвития говорят о переходе к росту, обновленный прогноз ЦБ допускает нулевую динамику ВВП по итогам года. Таким образом, регулятор определенно видит риски ухудшения макроэкономической ситуации в ближайшие месяцы.

«Пока сложно оценить все последствия повреждений логистической инфраструктуры и НПЗ, масштабы потерь компаний интернет-торговли. К тому же террористические удары со стороны Украины продолжаются. Очевидно, что негативный эффект распространится по цепочкам поставок, затрагивая широкий круг контрагентов. При этом сохраняется спад инвестиций, кредиты для бизнеса недоступны из-за высоких ставок», – признает собеседник «Профиля».

Неплохие результаты первого полугодия в значительной степени были обеспечены тратами домохозяйств, которые параллельно сокращали норму накоплений. Однако вечно это продолжаться не может. Замедление экономики уже оказывает негативное влияние на рынок труда, что отражается на зарплатах. По этим причинам, полагает Борис Копейкин, сложно надеяться, что потребители в дальнейшем смогут тянуть вверх показатель ВВП.

Генеральный директор, управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов напоминает про сложности, с которыми столкнулся строительный сектор. По данным Росстата, за первое полугодие объем работ в сопоставимых ценах снизился на 5%. Хорошая новость в том, что темпы падения замедлились почти вдвое (в первом квартале показатель в годовом выражении упал на 10%). Однако инвестиции в новые крупные проекты не только не вышли из отрицательной зоны, но и за шесть месяцев сократились более чем на 16%. Заметно меньше сегодня возводится коммерческой и жилой недвижимости.

«Впрочем, есть и позитивные сигналы. Например, зафиксированы рост на 12% объемов работ и рекордный ввод жилья, что обусловлено поддержкой инфраструктурных и бюджетных проектов. А вот производство стройматериалов просело на 6,3%, что свидетельствует о слабости рыночного сегмента», – отметил Кирилл Агапов.

Таким образом, о восстановлении говорить не приходится, но признаки стабилизации налицо, констатировал эксперт. Он не исключает, что при сохранении трендов строительный комплекс страны имеет шансы закрыть год с небольшим ростом объемов работ. Это может быть достигнуто главным образом за счет проектов, реализуемых в госсекторе, но коммерческому и жилищному строительству выйти из отрицательной зоны едва ли получится.

Спрос поддерживает рост

Основной вклад в рост динамики ВВП в январе – июне внесли показатели, связанные с потребительской активностью населения. Это розничный товарооборот и продукты питания, опередившие грузооборот, оптовую торговлю и обрабатывающие производства. Данные за полугодие носят предварительный характер, позже некоторые цифры наверняка уточнят и скорректируют, говорит директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.

Он предположил, что усиление потребительской активности в отчетном периоде могло быть связано с оттоком (отсутствием притока) денежных средств физических лиц на депозиты. Количество новых депозитов снизилось на 29% квартал к кварталу, а за первые шесть месяцев 2026-го граждане сняли с банковских счетов около 1,7 трлн руб. Значительная часть средств была использована на оплату товаров и услуг, что отразилось на ВВП.

«Если смотреть отдельные оперативные показатели (например «СберИндекс»), мы видим резкий спад потребительской активности в конце 2025-го и начале 2026-го с последующим восстановлением и даже небольшим ускорением с приближением лета. Однако прогнозы по второму полугодию не столь оптимистичны», – подчеркнул Михаил Курдюков.

Ситуация в секторах экономики, создающих продукцию, которые в мае – июне показали рост, выглядят крайне неустойчивой. Между тем ряд отраслей, традиционно генерирующих экспортную выручку, остаются в отрицательной зоне. По словам эксперта, этим объясняются консервативные макроэкономические прогнозы правительства и Банка России. Как известно, в текущем году Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 0,4%, ЦБ – на 0–1%.

«Насколько точны оценки, покажет время. Российская экономика этим летом из-за военных рисков столкнулась с рядом новых вызовов. Самые серьезные – топливный кризис и осложнившаяся логистика в Чёрном и Азовском морях, что отразилось на экспорте нефти, нефтепродуктов и зерна. От того, сумеют ли государство и бизнес оперативно найти решения проблем, во многом зависят сроки выхода экономики на траекторию уверенного роста», – убежден собеседник «Профиля».