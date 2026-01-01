Тур тебя: негативный новостной фон и грядущие выборы затормозили туризм

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Подождем до выборов

Российские туристы с окончанием летнего сезона отпусков взяли паузу в планировании новых поездок. Если раньше они начинали задумываться о новых путешествиях еще во время предыдущей поездки, то теперь клиенты туркомпаний перешли в режим ожидания. Тут сказывается всё: и продолжающаяся спецоперация, и ближневосточный конфликт, и топливные проблемы в России. Да и начавшееся ослабление рубля активному бронированию туров тоже не способствует. Под конец августа курс евро на торгах превысил 100 руб.: за месяц плюс 10 пунктов. Доллар за последний летний месяц подорожал с 78 до 86 руб.

«Для устойчивого спроса важна стабильность. Когда начинается чехарда с курсом – сегодня плюс, завтра минус, – это самая неудобная история. В такие периоды люди занимают выжидательную позицию. А когда курс стабильный, даже если он вырос, но держится на одном уровне, это лучше для продаж», – заявил на встрече с журналистами генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

Но одним из основных событий, которое заставляет туристов отложить решение об отпуске в долгий ящик, называются выборы депутатов Государственной думы, намеченные на 18–20 сентября. Все хотят посмотреть, что будет после голосования.

«Количество заявок по раннему бронированию снижалось с каждым годом. Но сейчас тенденция четкая: туры покупают максимум на месяц вперед или ближе к дате вылета. Многие туристы интересуются порядком цен, но бронировать хотят позже, ждут ясности после выборов», – заявила «Профилю» глава турагентства «Клуб путешествий» Юлиана Седова.

Нет, совсем от отдыха россияне не отказываются, а самые оптимистичные туристы уже даже бронируют новогодние туры в Турции, Египте, Таиланде, на Мальдивах, заверяет турагент. Но у большинства горизонт планирования сократился до минимума, практически «до завтра-послезавтра».

«Если раньше у нас были бронирования last minute (в последнюю минуту), то теперь – last second (в последнюю секунду)», – шутит глава туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. По его словам, средняя глубина бронирований сейчас составляет максимум две-три недели. Дальше люди не загадывают.

«Раннее бронирование умерло»

Вице-президент Альянса туристических агентств России, директор и основатель сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян категоричен: «Раннее бронирование у нас просто умерло».

«Ну кто сейчас станет бронировать горнолыжку, например, на Красной Поляне? Никто не понимает, что будет с топливом зимой. Большинство же едут на курорты на машинах, везут лыжи, другое оборудование… Аналогично по Сочи, Крыму, другим регионам – какое сейчас может быть раннее бронирование в Крыму?» – задается вопросами эксперт.

Но основная причина падения интереса к раннему бронированию заключается в том, что оно перестало быть гарантией экономии. И в первую очередь это касается туров за рубеж. Если раньше можно было с уверенностью утверждать, что купленный зимой тур на лето точно окажется дешевле, чем приобретенный перед самым сезоном, то теперь правило все чаще дает сбои.

«Могу привести множество примеров этого года, когда зимой отельеры выставляли одни цены, а ближе к лету, когда приходило понимание, что гостиница не заполняется, предлагали скидки. И вот представьте ситуацию: человек в феврале покупает тур на август, условно говоря, за $1000, а в мае тот же самый тур стоит уже $800. Ну и кто после такого продолжит верить в раннее бронирование?» – пояснил турагент.

Подтверждает слова эксперта и статистика. Специалисты сервиса для организации путешествий OneTwoTrip проанализировали гостиничные заказы, оформленные с начала года, и выяснили: доля бронирований, сделанных за три и более месяцев до заезда, составила всего 2,2%, вдвое меньше, чем годом ранее. «Такое падение глубины планирования подчеркивает четкую тенденцию: в условиях быстро меняющихся обстоятельств путешественники предпочитают не рисковать и откладывают выбор жилья на последний момент», – говорится в исследовании сервиса.

Туристы начали сильнее экономить

Еще одна тенденция последнего времени, которую отметили почти все участники рынка: россияне все активнее экономят на отдыхе. И в первую очередь это проявляется в массовом сегменте.

«Средний чек падает. По Турции снижение на 10%, по Египту – на 5%, по Вьетнаму – на 10%», – говорит Владимир Рубцов. При этом, по его словам, туристы стараются сохранить продолжительность отдыха, а экономят на снижении своих требований к проживанию, например выбирают более доступную гостиницу или меняют тип номера.

А вот премиум-сегмента эта тенденция почти не коснулась, заверил глава Fun&Sun. По его словам, богатые люди пока не готовы к сокращению ни среднего чека, ни продолжительности туров. Да и бронировать новый отдых они могут сразу после возвращения из очередной поездки.

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«Если они хотят, например, определенный отель или конкретную виллу, то могут бронировать и за год вперед», – говорит Дмитрий Арутюнов. Впрочем, по антикризисной модели: отели и авиабилеты бронируются по возвратным тарифам, а в качестве предоплаты выставляются символические суммы, которые позволяют туроператорам максимально долго «держать» бронь, пока не придет время вносить основные средства.

«Турист стал гораздо рациональнее. Модели поведения "гуляем как в последний раз" я сейчас практически не вижу. Скорее наоборот, люди более внимательно стали относиться к деньгам и хотят понимать, за что именно платят», – говорит Майя Котляр, глава туристической компании Mayel Travel. Поэтому, по ее словам, массового перехода из хороших «пятерок» в «четверки» нет. А те клиенты, которые хотят сэкономить, делают это иначе: выбирают другой период для поездки, более доступную категорию номера, иные условия перелета.

В Дубай – только на завтра

Что же касается направлений, то россияне все чаще стали отказываться от отдыха в Турции. Что неудивительно, учитывая рост цен на отдых там в последние годы. «Зато неожиданно хорошо продаются туры в Египет, причем даже у VIP-клиентов. Есть спрос на Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Очень сильный спрос на Японию, особенно на октябрьские каникулы», – перечисляет Котляр.

Самый большой провал по спросу сейчас у стран Ближнего Востока. ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман всегда хорошо бронировались на вторую половину осени и зиму, когда там как раз начинался высокий сезон. Но не в этом году.

К турам в Дубай, Абу-Даби и Рас-эль-Хайму россияне сейчас относятся с большой осторожностью. Никто не понимает: поставленный на паузу ближневосточный конфликт завершился окончательно или может разгореться с новой силой в любой момент? И даже несмотря на то что всё больше российских авиакомпаний возобновляют полеты в регион, туристы жать на кнопку «забронировать» не спешат.

«Спрос на Эмираты, можно сказать, восстановился, но глубины нет. То есть на ближайшие дни люди едут, потому что негативной новостной повестки нет, цены классные, и многие думают: "Дай-ка я слетаю по-быстрому". Но если брать октябрь – декабрь, то мы пока процентов 40 недобираем по продажам», – заявил Владимир Рубцов.

Туризм любит оптимистов

Тем не менее многие участники рынка считают, что кричать караул пока преждевременно. «Утверждать, что раннее бронирование умерло, я бы не стала. Туры на зиму сейчас уже запрашивают и бронируют», – говорит Майя Котляр. Но пока таких заявок «не так много, как хотелось бы», признается она: «Объем ранних бронирований несколько ниже прошлогоднего. Также есть часть туристов, которые уже выбрали тур, но пока не хотят вносить оплату. По крайней мере до выборов».

Более того, традиционно август – один из самых тихих месяцев с точки зрения новых продаж в туризме. А сейчас к сезонному фактору просто добавился тревожный информационный фон.

«На мой взгляд, более объективно оценивать рынок можно будет после 20 сентября и уже в октябре. Тогда и станет понятно, насколько нынешняя пауза была ситуативной и как она повлияет на весь российский туризм, как выездной, так и внутренний», – считает Котляр.