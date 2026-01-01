Расширяя круг: чем сегодня города Золотого кольца привлекают туристов

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Близко и понятно

В июле один из городов Золотого кольца, Суздаль, вошел в топ-3 самых дорогих туристических направлений в России, согласно подсчетам сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. За две ночи в четырехзвездочном отеле двое путешественников заплатили 340 тыс. рублей, и это только с завтраками. Суздаль уже давно занимает верхние строчки в подобных рэнкингах. Летом 2026-го средняя стоимость размещения там, по данным сервиса, достигла 21,5 тыс. рублей за сутки – почти вдвое выше, чем, например, в Санкт-Петербурге.

Суздаль ©high fliers / Shutterstock/Fotodom

Впрочем, Суздаль – это, скорее, исключение. В других городах «кольца» проживание в гостиницах обойдется значительно дешевле – в среднем 5–6 тыс. рублей в сутки. Ежегодно цены поднимаются на 7–10% в зависимости от спроса. А спрос продолжает расти.

«Поездки по Золотому кольцу традиционно входят в топ самых востребованных экскурсионных направлений наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградской областью», – рассказала «Профилю» замгендиректора национального туроператора «Алеан» Оксана Булах. На Золотое кольцо в сегменте экскурсионных туров у компании летом приходится 13% бронирований.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, выступая в конце июля в Национальном центре «Россия», заявил, что только за первые пять месяцев 2026-го города Золотого кольца посетили 10 млн туристов.

Туроператор «Мультитур» подтверждает, что спрос на поездки по Золотому кольцу в этом году вырос на 15%. Что, собственно, неудивительно: путешествие по маршруту, в первую очередь для москвичей и жителей Подмосковья, не требует особой подготовки. Города находятся на удалении 100–200 км от столицы, а значит, на машине можно добраться за два-три часа – идеальный вариант для выходных. И даже бензиновый кризис, разразившийся в центральных регионах страны в июне – июле, не привел к спаду интереса. Скорее наоборот, говорят эксперты: многие как раз из-за проблем с бензином отказались от дальних путешествий – в горы или на море, а тут «хватит одного бака».

«В чем прелесть Золотого кольца? В том, что вам не нужно слишком долго ехать. Расстояния такие, что за один день можно посетить три-четыре города, остаться на ночлег, а на следующий день продолжить путешествие и вернуться домой», – пояснил «Профилю» член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

На автобусе, теплоходе, поезде

Автобусные туры – самый популярный вид туристических поездок по Золотому кольцу. Переезды короткие, по два-три часа, а большинство экскурсий проводятся на микроавтобусах в группах по 15–17 человек. По словам Сергея Ромашкина, к услугам туристов свыше 80 комбинаций маршрутов на три-пять дней и больше. Чтобы проехать все города «кольца», потребуется около недели.

Наиболее востребованы туры с посещением крупных городов: Ярославля, Владимира, Костромы. «Но, учитывая, что уже, наверное, каждый москвич не по одному разу побывал в Ярославле или Владимире, легко можно подобрать варианты с городами, в которых вы еще не были», – заверяет эксперт.

Средняя стоимость организованной экскурсионной поездки по Золотому кольцу – от 21 тыс. рублей на человека, говорит Оксана Булах. Но цены варьируются в зависимости от продолжительности программы: например, трехдневный тур «Северо-Восточная Русь» стоит от 41,5 тыс. рублей на двоих, четырехдневный «Малое Золотое кольцо России» – от 56,8 тыс. рублей на двоих, пятидневный «Города Золотой Руси» – от 74,1 тыс. рублей на двоих. Питание в турах предлагается на выбор: только завтраки, завтраки и обеды или полный пансион.

Тверь ©EvgenySHCH / Shutterstock/Fotodom

Стремительно набирают популярность в последние несколько лет речные путешествия по городам Золотого кольца и соседним локациям, в первую очередь из Москвы. Круизы на теплоходах из столицы в Тверь, Мышкин, Углич, Ярославль или Кострому показывают самый динамичный прирост, заверил «Профиль» Андрей Михайловский, глава круизного центра «Инфофлот», крупнейшего в России агрегатора речных круизов. Уже к середине сезона найти хорошую каюту на конец лета практически невозможно – всё забронировано.

Сутки круиза обходятся пассажиру в среднем в 7–8 тыс. рублей. И это, добавляет Михайловский, не просто «билет на теплоход, который привезет в Ярославль», а полноценный отдых, в который включены проживание с питанием в корабельном ресторане, передвижение по реке к различным городам и экскурсионная программа в местах стоянок. Речной тур может быть как продолжительным (неделя и более), так и коротким, на 3–4 дня.

Свой вариант недавно предложили россиянам РЖД: компания с 21 августа запускает из Москвы туристский поезд «По Золотому кольцу». За два-три дня пассажиры посетят Ярославль, Владимир с Суздалем, а также Иваново, Ростов, Кострому и Муром. Состав будет курсировать до декабря, стоимость билетов – от 18 тыс. рублей на человека.

Квест с «медведиками»

Раньше программы посещения городов Золотого кольца строились в первую очередь как «путешествие в прошлое». Теперь спектр значительно шире: не только знакомство с культурно-историческим наследием, но и разнообразие возможностей как для экскурсионно-познавательного туризма, так и для туризма событийного, гастрономического, семейного.

«Если честно, я и сам начинаю уставать, когда за одну поездку мне показывают десятый монастырь или собор», – признается Сергей Ромашкин. С другой стороны, «приехать в Суздаль и не посетить его храмы – это неправильно». Поэтому на местах стараются избегать шаблонов, меняют подачу информации, делая ее более интересной.

«Допустим, предлагают театрализованные экскурсии, когда вы слушаете рассказ, а вокруг происходят сценки из той эпохи, какие-то театральные постановки, то есть вы как будто проходите через то время», – приводит пример Ромашкин. Не отстают и музеи: многие из них используют интерактивные элементы, технологии дополненной реальности, чтобы привлечь молодежь, которая благодаря этому может получать информацию привычным для себя способом.

Меняются и сами города: реставрируются фасады старинных домов, облагораживаются набережные и центральные улицы. Причем каждый из населенных пунктов старается найти свою «фишку». Например, Мышкин, который в следующем году станет частью Золотого кольца, удачно эксплуатирует собственное название, сделав его визитной карточкой: в городе есть единственный в стране Музей мыши, а также Дворец мыши; «мышиную» тему можно заметить в оформлении фасадов домов и общественных пространств.

«В Ярославле гостям предлагают пройти квест-маршрут по городу, коллекционируя фотографии скульптур медведей – "медведиков". Всего их 16, и каждый воплощает одну из сфер деятельности: есть журналист, кондитер, пивовар, артист, поэт и другие», – рассказывают в «Алеан».

«Очень выделяется на фоне других городов Рыбинск, – дополняет Андрей Михайловский. – Там несколько лет назад начали вывески магазинов, всю уличную рекламу оформлять под стиль начала ХХ века. Привычные нам "Магниты", "Пятерочки", даже "Вайлдбериз" оформлены там дореволюционными шрифтами, с использованием "ять" и прочих подобных элементов. Это полностью преобразило город, стало его изюминкой: туристы приезжают, ходят по улицам, фотографируют эти вывески, выкладывают в соцсети, тем самым создавая дополнительную рекламу месту».

ГЭС увидеть, сыра поесть

Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» в Ярославле ©AnnaNel / Shutterstock/Fotodom

Завлекает гостей Золотое кольцо не только фасадами и исторической составляющей, но и фестивалями, а также кулинарией. В Ярославле, например, уже 10 лет проводится популярный гастрономический фестиваль «Пир на Волге», когда центр города фактически превращается в гигантский ресторан под открытым небом. В 2026-м мероприятие пройдет 22–23 августа.

«Поездки в Суздаль становятся популярнее на празднование Дня огурца (начало августа), – отмечает Оксана Булах. – Кострома наращивает турпоток как привлекательное направление для семейных новогодних путешествий: год к году увеличивается число бронирований экскурсионных туров с посещением терема Снегурочки и "Фабрики Мороза-Мастера" в Лаврово, где действует мастерская по росписи игрушек».

Также растет интерес к гастрономическим турам с дегустацией медовухи и огурцов в Суздале, ряпушки – в Переславле-Залесском, волжской рыбы – в Ярославле, пряников – в Ростове Великом, блюд с вишней – во Владимире, перечисляют в «Алеан».

Подключаются к продвижению городов и местные предприятия. В Угличе, например, наряду с кремлем и палатами царевича Дмитрия туристы в обязательном порядке стараются посетить Музей гидроэнергетики Угличской ГЭС, а также сырный музей-завод «СырКультПросвет». А в Ярославле, который считается столицей Золотого кольца, открылся музей, посвященный этому легендарному маршруту.

«В последние годы у россиян очень популярен агротуризм, когда путешественники не только осматривают храмы и краеведческие музеи, но и посещают производства, местные сыродельни, а также гончарные, кузнечные мастерские с мастер-классами, фермы по выращиванию зверей и так далее. То есть не просто "приезжают посмотреть", но и пробуют себя в чем-то новом, – говорит Андрей Михайловский. – Это очень многогранная история. Благодаря такому подходу люди в каждый свой визит находят что-то интересное, какие-то новые экскурсии и опыт».

«Потенциал развития Золотого кольца остается высоким: направление может привлекать туристов не только первым посещением, но и повторными поездками за новыми впечатлениями», – соглашается с коллегой Ромашкин.

Плюс 49 перспективных локаций

Рыбинск ©Vyacheslav Makaryev / Shutterstock/Fotodom

Национальный маршрут «Золотое кольцо России» продолжает прирастать городами. В 2025-м в него добавили Рыбинск, в июле 2026-го – Тверь. В следующем году ожидается самая серьезная трансформация за все 60 лет существования маршрута – его расширят сразу на 49 населенных пунктов. Чиновники уверены: это новые возможности не только для туристической отрасли, но и для местного бизнеса. Ожидается, что к 2030-му число поездок в города, села и поселки Золотого кольца увеличится до 35,2 млн.

Турбизнес согласен: расширять «кольцо» нужно, и для включенных локаций это реальный шанс еще больше обратить на себя внимание и благодаря бренду повысить туристическую привлекательность. Однако, считают на рынке, лучше бы делать такие вмешательства «более хирургическими», а не «сразу плюс много», чтобы сохранялась базовая концепция маршрута: история государственности, религии и так далее.

«Например, Александров во Владимирской области – красивейший город, который в XVI веке, можно сказать, был фактической столицей Руси, когда Иван Грозный там находился, – его включение в маршрут понятно и объяснимо. А, допустим, Ликино-Дулёво, Гжель, Софрино, Хотьково – ну они недотягивают, не укладываются в изначальную историческую идею маршрута», – полагает Сергей Ромашкин.

С другой стороны, развитие Золотого кольца России не только расширяет возможности для наших путешественников, но и позволит привлечь туристов из-за рубежа. До пандемии и санкций поездки по этому маршруту были у европейских, американских, японских групп в списке такой же обязательной программы, как посещение Москвы и Санкт-Петербурга.

«Китайским туристам, путешественникам из арабских стран, которые сегодня приезжают в Россию, Золотое кольцо не так интересно. Арабы, например, больше любят Москву и Петербург, а китайцы едут в Мурманск за северным сиянием», – заявила «Профилю» гендиректор компании «Тари Тур» Марина Левченко. По ее словам, из всех граждан КНР, посещающих РФ, «по Золотому кольцу отправятся где-то 10% – максимум 15%».

«Но благодаря тому, что сейчас по маршруту путешествуют много россиян, сфера гостеприимства там развивается очень хорошо: открываются новые отели, рестораны, появляются новые модные пространства, достопримечательности. И города Золотого кольца однозначно готовы к массовому возвращению иностранных туристов. Проблема может быть только с иноязычными гидами, но, как говорится, спрос рождает предложение. Как только иностранцы поедут, гиды найдутся», – уверена Левченко.