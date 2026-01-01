АЭС "Пакш" восстановила полную мощность

"АЭС «Пакш» сейчас достигла максимальной выработки. Все четыре реактора и восемь турбин работают без перебоев", – написал Мадьяр в на своей странице.

По словам премьера, строительство плотины на Дунае вблизи станции ведется с опережением графика.

АЭС "Пакш" обеспечивает около 40% электроэнергии Венгрии. Ее общая мощность составляет 2 тыс. МВт.

Аномальная жара этим летом осушила реки по всей Европе, что осложнило работу систем охлаждения атомных реакторов и создало нагрузку на энергосистемы.

Из-за обмеления Дуная, вызванного жаркой погодой, работа единственной в Венгрии АЭС "Пакш", была полностью остановлена впервые за 44 года.

Из-за падения выработки Венгрии пришлось увеличить импорт электроэнергии и призвать население и предприятия добровольно сократить потребление.

В субботу, 22 августа 2026 года, был перезапущен один из трех остановленных реакторов АЭС "Пакш" – энергоблок №3.