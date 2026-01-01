Американские военные разминировали центральную полосу судоходства в Ормузском проливе – Axios

"Два американских чиновника подтвердили заявления президента США Дональда Трампа и сказали, что ВМС убрали мины из разделяющей полосы движения судов зоны – "медианы", расположенной в проливе точно между Оманом и Ираном", – пишет портал.

По данным Axios, в последние месяцы подводные безэкипажные аппараты ВМС США систематически обследовали акваторию и выявили свыше 100 объектов, которые могли оказаться минами. Для подрыва или извлечения боеприпасов военные привлекали частных подрядчиков.

Разминирование медианы, по информации издания, предусматривает одновременный пропуск судов в обоих направлениях под прикрытием ВВС США. До этого американские чиновники указывали, что для проводки танкеров используется южный маршрут у берегов Омана. За последние 30 дней этим коридором прошли более 500 судов, из которых попадания иранских дронов и ракет получили около 2%.

Ситуация с Ормузским проливом

Ранее Иран опроверг заявления США о восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил, что любые посягательства на объекты иранской инфраструктуры обернутся для США "серьезными стратегическими ударами" по их энергетическим узлам и жизненно важным интересам в регионе.

Трамп 18 августа утверждал, что пролив открыт для судоходства, а против Ирана действует морская блокада. Иранская сторона, в свою очередь, ставит под сомнение эти заявления, указывая на ограниченные результаты практических действий США.

МИД Исламской Республики также сообщил, что Иран и Оман договорились о создании судоходного коридора в Ормузском проливе. Поэтапная рамка договоренностей предусматривает запуск временного совместного судоходного коридора через Ормузский пролив с последующим переходом к постоянной схеме управления акваторией.

5 августа Тегеран и Маскат согласовали координаты маршрута прохода через Ормузский пролив. По данным иранского внешнеполитического ведомства, технические, юридические и связанные с безопасностью аспекты были рассмотрены. Однако представитель МИДа предупредил, что достигнутые договоренности сами по себе не означают автоматического восстановления безопасности судоходства в акватории.

Ормузский пролив считается главной артерией мировой нефтяной логистики, через которую транспортируется около 20% всего глобального потребления сырья. Безопасность навигации в этой зоне напрямую влияет на стабильность мирового энергетического рынка, поэтому любые соглашения между прибрежными государствами мгновенно снижают градус напряженности на биржах.

Конфликт вокруг Ирана

Обострение ситуации началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, на что Тегеран ответил ответными атаками.

В марте удары пришлись по объектам на газовом месторождении "Южный Парс" и в промышленной зоне Ассалуйе на юге страны.

В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако спустя некоторое время обмен ударами возобновился.

Сейчас конфликт формально остается неурегулированным. Активных боев стороны не ведут, а США делают ставку на экономическое давление.