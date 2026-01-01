Беспилотник атаковал НПЗ в Ливии

"Беспилотник упал у главного нефтяного резервуара и сети трубопроводов на заводе по смешиванию масел компании Zawiya Oil Refining Company, это третья подобная атака за два дня. Национальная нефтяная корпорация заявила, что о погибших и пострадавших не сообщалось, и добавила, что может объявить форс-мажор и полностью остановить работу НПЗ, если атаки продолжатся", – говорится в сообщении.

8 августа Zawiya Oil Refining Company сообщала об инциденте с БПЛА на территории предприятия: аппарат врезался в резервуар с сырой нефтью №1–7 и взорвался у его стенки, пробив два отверстия. Утечка нефтепродукта была локализована.

Это не первый инцидент в 2026 году, связанный с препятствованием работе нефтяной инфраструктуры из-за боестолкновений в Ливии. 8 мая завод в городе Эз-Завия полностью остановил работу, после того как столкновения подошли непосредственно к его периметру.

Мощность предприятия – 120 тыс. баррелей в сутки, оно обеспечивает топливом столичный регион, перерабатывая нефть с крупнейшего в стране месторождения Шарара.

Французское радио RFI в начале апреля сообщило, что более 200 украинских офицеров дислоцированы на западе Ливии по соглашению с правительством в Триполи. В числе их баз – полностью оборудованная площадка для запуска дронов в районе города Эз-Завия. Соглашение об этом было подписано в октябре 2025 года военным атташе Украины в Алжире. Эксперты отмечают, что Западная Ливия с ее маршрутами контрабанды может использоваться украинской стороной для подготовки кадров, дестабилизирующих ситуацию в других частях Африки, и для противодействия российским интересам в регионе.