По информации агентства, корабль входил в состав одной из трех авианосных ударных группировок США, действовавших в районе Персидского залива.

USS George Washington находился в регионе с августа 2026 года. Он был тогда направлен на замену авианосцу USS Abraham Lincoln в рамках "плановой командировки" на Ближний Восток.

В понедельник, 16 ноября, на Ближний Восток, по данным Associated Press, прибыл авианосец USS Theodore Roosevelt.

Из 11 американских авианосцев сейчас на боевом дежурстве находятся три: кроме двух упомянутых, USS George H. W. Bush также несет службу на Ближнем Востоке. Еще четыре корабля этого класса находятся на ремонтах на верфях, еще три – в портах постоянной приписки для ротации личного состава и подготовки к выполнению миссий, еще один авианосец используется как учебный для тренировок моряков.