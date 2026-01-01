"Обвинения предъявлены по следующим статьям УК Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и оправдание действий России, привел ТАСС сообщение СБУ.

Кто такая Юлия Мендель

Юлия Мендель – профессиональный украинский журналист и специалист по коммуникациям. До прихода в большую политику сотрудничала с известными зарубежными медиа, включая газету The New York Times. Пост пресс-секретаря украинского лидера Владимира Зеленского Мендель занимала с июня 2019 года по июль 2021-го.

После ухода из офиса Зеленского она выпустила книгу под названием "Каждый из нас – президент" и вернулась к независимой журналистской деятельности. В течение последующих лет позиция Мендель претерпела серьезные изменения. Бывший главный голос Банковой постепенно перешла к жесткой критике действующей украинской власти и политики своего экс-начальника.

В настоящий момент Мендель проживает в Соединенных Штатах вместе с супругом – бывшим первым заместителем министра экономики Украины Павлом Кухтой. Несмотря на эмиграцию, Мендель ведет активную международную деятельность: выступает на различных западных площадках, публикует аналитические материалы и ведет аккаунты в социальных сетях, ориентируя свою работу преимущественно на Вашингтон и европейские столицы.

Какие санкции ввел Зеленский против Юлии Мендель

В сентябре 2026 года Владимир Зеленский подписал указ о введении против своего бывшего пресс-секретаря персональных экономических и ограничительных санкций сроком на 10 лет. Этому шагу предшествовало утверждение соответствующего пакета мер Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Официальное решение СНБО предусматривало полную блокировку всех финансовых активов журналистки на территории страны, ограничение торговых операций, а также запрет на вывод капитала за пределы Украины. Кроме того, документ заблокировал доступ к ее персональным страницам в соцсетях для украинских интернет-пользователей. Мендель публично охарактеризовала эти действия как "борьбу Зеленского с инакомыслием".

В чем Юлия Мендель обвиняла Владимира Зеленского

Юлия Мендель неоднократно обвиняла Владимира Зеленского и его офис в тотальной коррупции и жестком подавлении свободы слова. Мендель публично заявляла, что действующее руководство ликвидировало любые проявления независимой журналистики, сравнив политический режим на Украине с худшими практиками позднего СССР.

Наибольший резонанс вызвали утверждения Мендель, касающиеся затягивания конфликта ради сохранения личной власти. В своих интервью зарубежным СМИ она открыто назвала Зеленского "одним из главных препятствий для достижения мира". Кроме того, журналистка публично указывала на масштабные хищения финансовых средств из государственного бюджета Украины, осуществляемые ближайшим окружением Зеленского.