Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге

Несколько дней назад с просьбой ввиду состояния здоровья освободить Младича и отпустить его домой обратился к органам международной юстиции и сербский президент Александр Вучич. Ему тоже было отказано, пишет "Интерфакс".

В мае Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал Младичу в ходатайстве о досрочном освобождении для прохождения лечения.

Кто такой Ратко Младич, за что его приговорили к пожизненному сроку?

Ратко Младич – экс-начальник Главного штаба Армии Республики Сербской, руководивший сербскими войсками во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992–1995). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге приговорил генерала к пожизненному заключению за совершение геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.

Суд признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. Ниже приведены ключевые причины приговора.