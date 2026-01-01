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Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге

Ратко Младич скончался в четверг, 27 августа 2026 года, в возрасте 84 лет. Генерал, отбывавший пожизненное заключение, перенес несколько инсультов и просил отпустить его на лечение в Сербию, но получил отказ. Такие же обращения направляли в Гаагу и его родственники, в частности сын Дарко.

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

©Peter Dejong / POOL / AFP / EastNews

Несколько дней назад с просьбой ввиду состояния здоровья освободить Младича и отпустить его домой обратился к органам международной юстиции и сербский президент Александр Вучич. Ему тоже было отказано, пишет "Интерфакс".

В мае Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал Младичу в ходатайстве о досрочном освобождении для прохождения лечения.

Кто такой Ратко Младич, за что его приговорили к пожизненному сроку?

Ратко Младич – экс-начальник Главного штаба Армии Республики Сербской, руководивший сербскими войсками во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992–1995). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге приговорил генерала к пожизненному заключению за совершение геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.

Суд признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. Ниже приведены ключевые причины приговора.

  • Геноцид в Сребренице (июль 1995 года). Главный пункт обвинения. Под руководством Младича сербские силы захватили мусульманский анклав Сребреница, находившийся под защитой ООН. В течение нескольких дней там были систематически уничтожены около 8000 боснийских мужчин и мальчиков-мусульман. Это признано самым массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.
  • Осада Сараева. Войска Младича более трех лет (с 1992 по 1995 год) держали в блокаде столицу Боснии. Город подвергался постоянным артиллерийским обстрелам и снайперскому огню. Это привело к гибели более 11 тысяч мирных жителей, включая детей.
  • Этнические чистки. Кампании по насильственному изгнанию, депортации, преследованию и истреблению несербского населения (боснийцев-мусульман и хорватов) на подконтрольных территориях с целью создания этнически однородного государства.
  • Захват заложников. Использование миротворцев ООН в качестве живого щита весной 1995 года, чтобы остановить авиаудары НАТО.

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Метки: югославия
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