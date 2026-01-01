Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге

Несколько дней назад с просьбой ввиду состояния здоровья освободить Младича и отпустить его домой обратился к органам международной юстиции и сербский президент Александр Вучич. Ему тоже было отказано, пишет "Интерфакс".
В мае Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал Младичу в ходатайстве о досрочном освобождении для прохождения лечения.
Кто такой Ратко Младич, за что его приговорили к пожизненному сроку?
Ратко Младич – экс-начальник Главного штаба Армии Республики Сербской, руководивший сербскими войсками во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992–1995). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге приговорил генерала к пожизненному заключению за совершение геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.
Суд признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. Ниже приведены ключевые причины приговора.
- Геноцид в Сребренице (июль 1995 года). Главный пункт обвинения. Под руководством Младича сербские силы захватили мусульманский анклав Сребреница, находившийся под защитой ООН. В течение нескольких дней там были систематически уничтожены около 8000 боснийских мужчин и мальчиков-мусульман. Это признано самым массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.
- Осада Сараева. Войска Младича более трех лет (с 1992 по 1995 год) держали в блокаде столицу Боснии. Город подвергался постоянным артиллерийским обстрелам и снайперскому огню. Это привело к гибели более 11 тысяч мирных жителей, включая детей.
- Этнические чистки. Кампании по насильственному изгнанию, депортации, преследованию и истреблению несербского населения (боснийцев-мусульман и хорватов) на подконтрольных территориях с целью создания этнически однородного государства.
- Захват заложников. Использование миротворцев ООН в качестве живого щита весной 1995 года, чтобы остановить авиаудары НАТО.