Число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 675 человек

По данным ведомства, число погибших достигло 675.

"По предварительным данным, разрушительное наводнение унесло жизни 675 человек", – пишет агентство.

Параллельно с этим сложная обстановка из-за активизации селевых процессов сохраняется на сопредельной территории КНР. Китайские власти уже объявили экстренную эвакуацию для местного населения и находящихся в регионе иностранных туристов из пострадавших горных районов Тибета, где сошел мощный сель.

Ситуация в Непале и Китае

Утром 26 августа на границе Непала и Китая произошло землетрясение. Подземные толчки спровоцировали мощнейший обвал горных пород и катастрофическое обрушение гигантского ледника в Гималаях. Миллионы тонн льда, камней и грязи рухнули с большой высоты прямо в местную речную систему.

Каменно-ледяная лавина полностью перекрыла русло, что вызвало моментальный прорыв воды с китайской стороны. Гигантская паводковая волна хлынула по рекам Бхоте-Коши и Тришули, сметая все на своем пути.

Удар стихии полностью уничтожил крупный пограничный порт Гьиронг на стыке двух государств и стер с лица земли несколько прибрежных деревень.

Трагедия пришлась на сезон муссонов, когда в высокогорных районах Непала находились сотни иностранных путешественников.

Из-за внезапного паводка в горах пропали группы треккеров и альпинистов из десятков стран мира, включая Индию, США и Великобританию.

Среди пропавших числятся семеро граждан России. По данным Совета по туризму Непала, в зоне стихийного бедствия оказались девять россиян, двое из них были спасены.

Поисково-спасательная операция в пострадавших непальских округах сильно осложнена горным рельефом и разрушением транспортных артерий. Оползни полностью заблокировали ключевые автомобильные дороги, из-за чего спасателям и медикам приходится добираться до отрезанных от цивилизации деревень пешком или задействовать авиацию.

Река Бхоте-Коши берет свое начало на территории Тибета в Китае и является одной из самых бурных и опасных рек в регионе из-за крутого уклона русла.

Подобные трансграничные паводки происходили здесь и ранее, когда оползни на китайской стороне перекрывали горные озера, вызывая затем их стремительный прорыв в сторону Непала.