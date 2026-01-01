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  3. Семеро россиян числятся пропавшими без вести после оползня и наводнения в Непале

Семеро россиян числятся пропавшими без вести после оползня и наводнения в Непале

В результате схода оползня и наводнения, вызванных таянием ледников в Тибете, в Непале пропавшими без вести числятся 667 человек, из них 127 – граждане Непала. Общее число погибших в Непале и Китае достигло 543, сообщили в управлении по туризму Непала в пятницу, 28 августа 2026 года.

Последствия наводнения в Непале

Последствия наводнения в Непале

©IMAGO/Ambir Tolang/imago-images.de/Global Look Press

По данным ведомства, среди пропавших – семь граждан России. Двух российских туристов ранее спасли в зоне бедствия. Спасение и эвакуация пострадавших продолжаются силами местных властей, спасательных служб, гидов и туристических агентств.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями Непала уточнило, что в стране погибли 538 человек, пострадали 73. Центральное телевидение КНР сообщило еще о пяти погибших на границе Китая и Непала, таким образом общее число жертв достигло 543.

Причиной стихийного бедствия стал резкий подъем уровня воды в реке на границе с Китаем, куда попали части тающего ледника и горная порода. По оценкам Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), наводнения затронули порядка 93 тыс. человек.

Пропавшими без вести на непальской стороне числятся 977 человек, на китайской – 558 человек.

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Метки: наводнение Непал
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