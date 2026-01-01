Наводнение в Непале: что известно к этому часу

Наводнение обрушилось на север Непала утром 26 августа после схода ледово-каменной лавины, вызванной землетрясением. Наиболее пострадал округ Расува у границы с Тибетом: потоки воды по реке Бхоте-Коси разрушили населенные пункты, дороги и гидроэнергетические объекты. Портал Ratopati со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий сообщает о 538 погибших. Ранее The Kathmandu Post со ссылкой на полицию приводила цифру 359.

По информации посольства России в Непале от 28 августа, восемь российских граждан, находившихся в зоне наводнения, самостоятельно эвакуировались на частном транспорте и направились в Катманду. При этом новых сведений о восьми россиянах, не выходивших на связь, у дипмиссии нет. Исполнительный директор Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин заявил РБК, что обращений о проблемах организованных туристов из России не поступало.

Власти Непала объявили пострадавшие районы зоной бедствия на три месяца, в поисково-спасательных работах задействованы около 4000 сотрудников правоохранительных органов.

Сель сошел в районе КПП "Гьиронг" (Цзилун) на границе Китая и Непала. Причиной мощного потока воды стало резкое повышение уровня реки Бхоте-Коши, берущей начало в Тибете. В результате стихии пострадала приграничная инфраструктура в городском округе Шигадзе.