Стихийное бедствие на границе Китая и Непала: россияне пропали после схода селя

По данным дипломатического представительства, информация о двух пропавших поступила по состоянию на утро 27 августа. Еще три гражданина России пока не вышли на связь, поэтому их местонахождение предстоит выяснить. Российская сторона также прорабатывает возможные варианты эвакуации туристов из района, пострадавшего от стихийного бедствия, передает РИА Новости.

Сель сошел накануне в районе КПП "Гьиронг" (Цзилун) на границе Китая и Непала. Причиной мощного потока воды стало резкое повышение уровня реки Бхоте-Коши, берущей начало в Тибете. В результате стихии пострадала приграничная инфраструктура в городском округе Шигадзе.

По сообщениям китайских СМИ, в результате происшествия погибли три человека, поиски еще 558 пропавших продолжаются. Стихийное бедствие также серьезно затронуло Непал: там без вести пропали более 826 человек, в том числе около 600 иностранцев, а число погибших достигло 162.

Глава МИД Непала Шишир Кханал заявил, что к катастрофе могли привести землетрясение и последовавший за ним оползень. Специалисты также рассматривают версию прорыва ледникового озера, который мог вызвать резкий подъем уровня воды и масштабное наводнение.