"В настоящее время я провожу расследование на предмет того, внедрил ли Deutsche Bank надлежащие технические и организационные меры для обеспечения уровня защиты, соответствующего рискам", – заявил он.

По словам чиновника, регулятор также выясняет, уведомил ли банк пострадавших о нарушении конфиденциальности, и уже запросил у кредитной организации дополнительные сведения и документы.

Что произошло

Ранее ZDF сообщил, что информаторы передали международным СМИ около 15 млн внутренних документов Deutsche Bank, раскрывающих транзакции клиентов. По данным телеканала, среди материалов есть документы о тайном сотрудничестве банка с американским финансистом Джеффри Эпштейном, о налоговых нарушениях президента США Дональда Трампа, а также о многочисленных случаях отмывания денег, коррупции и обхода санкций состоятельными лицами через системы Deutsche Bank.

Кого подозревают

На данный момент, судя по имеющемуся контексту, никого персонально не обвиняют в организации утечки. Предмет проверки – ответственность Deutsche Bank как организации за защиту клиентских данных, а не установленные следствием виновные лица.

Отдельно фигурируют утверждения о проблемах комплаенса и внутреннего контроля банка: якобы сотрудники годами игнорировали предупреждения о рисках отмывания денег, коррупции и обхода санкций, а в 2020 году предполагаемую схему отмывания сотен миллионов евро обнаружили лишь спустя три года. Это утверждения журналистского расследования, а не итоги уголовного дела. Банк отвечает, что большинство описанных эпизодов относятся к прошлому и уже рассматривались с регуляторами.

Чьи интересы затронуты

Клиенты Deutsche Bank – раскрытие персональных, финансовых и деловых данных, включая сведения об активах и связях; риск репутационного ущерба и исков к банку.

Джеффри Эпштейн и связанные с ним лица – в утечке, по данным ZDF, отражены операции Эпштейна на сумму почти $600 млн и продолжение обслуживания его счетов более пяти лет.

Дональд Трамп – в материалах упоминаются его налоговые документы, которые в 2017 году, как утверждается, были ошибочно переданы без уведомления политика.

Фонд семьи Альбрехт (Aldi) – упоминается в связи с помощью банка в легальной на тот момент налоговой оптимизации.

Сам Deutsche Bank – риск новых проверок, требований о возмещении ущерба и усиленного контроля за соблюдением норм о защите данных, отмывании денег и санкциях.