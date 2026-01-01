В целях безопасности все составы были задержаны на станциях, говорится в сообщении.

Сбой затронул, в частности, магистраль между Берлином и Мюнхеном, проходящую через Нюрнберг. Ситуацию усугубило закрытие участка между главным вокзалом Нюрнберга и городом Ансбах из-за ремонта контактной сети.

По данным BR24, сбой продлился более двух часов. Его точная причина ещё не установлена. Неполадки затронули крупный железнодорожный хаб, затрагивающий также железнодорожное сообщение между Берлином и столицей Баварии Мюнхеном.

Это не первый крупный инцидент с системой GSM-R на железных дорогах Германии в 2026 году. В июне неполадки в её работе вызвали двухчасовой сбой в работе всех железных дорог ФРГ.