Экс-министр обороны Украины Фёдоров стал советником главы Минобороны Италии

"Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны, улучшать сферу обороны", – говорится в сообщении экс-главы МО Украины в Telegram-канале в пятницу, 28 августа 2026 года.

Фёдоров подчеркнул, что украинская сторона располагает наработками в сфере военных технологий и готова делиться ими с партнерами. "В то же время мой главный фокус остается неизменным – я продолжаю работать на Украине", – отметил бывший министр.

В ходе первой встречи Фёдорова и Крозетто обсуждались беспилотные системы, автономные платформы, средства противовоздушной обороны и формирование экосистемы оборонных технологий.

Михаил Фёдоров был отправлен в отставку с поста министра обороны Украины 15 июля 2026 года из-за системного конфликта с военным руководством. В частности, он утверждал, что главнокомандующеий ВСУ Александр Сырскоий и начальник Генштаба Андрей Гнатов фактически тормозили внедрение современных технологий и развитие беспилотных систем в армии.

Италия оказывает масштабную военную и финансовую помощь Украине. Так, буквально накануне власти страны согласовали очередной пакет военных поставок Киеву, в который вошли зпнитно-ракетные комплексы, арсенал ракет-перехватчиков Aster 30 и радары для обнаружения воздушных целей.