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  3. Экс-министр обороны Украины Фёдоров стал советником главы Минобороны Италии

Экс-министр обороны Украины Фёдоров стал советником главы Минобороны Италии

В новой роли бывший украинский министр будет курировать вопросы оборонных инноваций. По словам Фёдорова, предложение занять этот пост он получил от министра обороны Италии Гвидо Крозетто во время международной поездки.

"Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны, улучшать сферу обороны", – говорится в сообщении экс-главы МО Украины в Telegram-канале в пятницу, 28 августа 2026 года.

Фёдоров подчеркнул, что украинская сторона располагает наработками в сфере военных технологий и готова делиться ими с партнерами. "В то же время мой главный фокус остается неизменным – я продолжаю работать на Украине", – отметил бывший министр.

В ходе первой встречи Фёдорова и Крозетто обсуждались беспилотные системы, автономные платформы, средства противовоздушной обороны и формирование экосистемы оборонных технологий.

Михаил Фёдоров был отправлен в отставку с поста министра обороны Украины 15 июля 2026 года из-за системного конфликта с военным руководством. В частности, он утверждал, что главнокомандующеий ВСУ Александр Сырскоий и начальник Генштаба Андрей Гнатов фактически тормозили внедрение современных технологий и развитие беспилотных систем в армии.

Италия оказывает масштабную военную и финансовую помощь Украине. Так, буквально накануне власти страны согласовали очередной пакет военных поставок Киеву, в который вошли зпнитно-ракетные комплексы, арсенал ракет-перехватчиков Aster 30 и радары для обнаружения воздушных целей.

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Метки: Италия Украина
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