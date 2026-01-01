Экс-президент Эквадора Морено получил 5 лет тюрьмы за коррупцию

Как установил суд, Sinohydro переводила крупные суммы на счета компаний, связанных с бизнесменом Конто Патиньо. Эти средства затем распределялись между различными структурами и физическими лицами, в том числе родственниками Морено. Через одну из компаний, фигурирующих в деле, прошло $76,18 млн, сообщает El Comercio.

Жену Морено Росио Гонсалес и его дочь Ирину признали соучастницами и назначили наказание в два года и шесть месяцев лишения свободы. По пять лет получили еще четыре фигуранта, среди них Патиньо и бывший посол Китая в Эквадоре Цай Жунго.

Морено отвергает обвинения и утверждает, что не получал незаконных денег. Он заявил, что договор с китайским Eximbank заключал бывший президент Рафаэль Корреа, а реализацией проекта занимался бывший вице-президент Хорхе Глас.

Морено занимал пост вице-президента Эквадора при Рафаэле Корреа в 2007–2013 годах, а в 2017 году был избран президентом. Первоначально считался союзником Корреа, однако после вступления в должность их позиции разошлись. В 2021 году Морено не стал баллотироваться на второй срок, его сменил Гильермо Лассо.