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Экс-президент Эквадора Морено получил 5 лет тюрьмы за коррупцию

Бывший президент Эквадора Ленин Морено приговорен судом по делу о коррупции при строительстве гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair китайской компанией Sinohydro. Суд также пожизненно запретил политику занимать государственные должности. Осужденные по делу обязаны выплатить втрое больше суммы, которую каждый из них, по версии суда, незаконно получил.

Как установил суд, Sinohydro переводила крупные суммы на счета компаний, связанных с бизнесменом Конто Патиньо. Эти средства затем распределялись между различными структурами и физическими лицами, в том числе родственниками Морено. Через одну из компаний, фигурирующих в деле, прошло $76,18 млн, сообщает El Comercio.

Жену Морено Росио Гонсалес и его дочь Ирину признали соучастницами и назначили наказание в два года и шесть месяцев лишения свободы. По пять лет получили еще четыре фигуранта, среди них Патиньо и бывший посол Китая в Эквадоре Цай Жунго.

Морено отвергает обвинения и утверждает, что не получал незаконных денег. Он заявил, что договор с китайским Eximbank заключал бывший президент Рафаэль Корреа, а реализацией проекта занимался бывший вице-президент Хорхе Глас.

Морено занимал пост вице-президента Эквадора при Рафаэле Корреа в 2007–2013 годах, а в 2017 году был избран президентом. Первоначально считался союзником Корреа, однако после вступления в должность их позиции разошлись. В 2021 году Морено не стал баллотироваться на второй срок, его сменил Гильермо Лассо.

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Метки: коррупция Эквадор
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