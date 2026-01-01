Эрдоган: Турция не допустит реализации "кровавых сценариев" в регионе

"Мы видим, какие кровавые сценарии пытаются написать в нашем регионе. С божьей помощью мы не позволим им воплотиться в жизнь", – сказал Эрдоган в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.

Эрдоган не сказал прямо, кого обвиняет в обострении, но его заявление прозвучало на фоне недавнего инцидента с военной базой в сирийском Идлибе, находящейся недалеко от турецкой границы.

Глава государства подчеркнул, что Турция не отступит от своих принципов и национальных интересов. По его словам, Анкара продолжит оказывать поддержку друзьям и партнерам, которые доверяют турецкой стороне.

Эрдоган отметил, что Турция будет последовательно выступать за установление мира в регионе, вне зависимости от того, кто возражает против этой линии. Он также указал, что позиция Анкары распространяется на помощь соседним странам в восстановлении и стабилизации.

"Мы не откажемся от поддержки восстановления наших соседей только потому, что преступные сети, на руках которых кровь невинных, этим недовольны", – заявил президент.

Обострение ситуации вокруг Сирии

ВВС Израиля 18 августа нанесли удары по военному аэродрому Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб. Официальные лица еврейского государства утверждали, что Дамаск согласился на размещение турецких военных на объекте. И в Сирии, и в Турции эту информацию опровергли.

После атаки последовало заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который указал, что страна "не потерпит военного присутствия Турции в Сирии".

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани заявил о заморозке контактов с Израилем после удара ЦАХАЛ по авиабазе.

Договоренности Сирии и Израиля

С момента падения режима сирийского президента Башара Асада и прихода к власти переходного правительства Ахмеда аш-Шараа Дамаск и Тель-Авив вели активные прямые переговоры при посредничестве Соединенных Штатов. Проект мирного соглашения включал: