Германия планирует направить Украине €200 млн на зимнюю помощь – Politico

Ожидается, что бюджетный комитет бундестага рассмотрит заявку на следующей неделе. Финансирование призвано ускорить поддержку украинских электростанций и другой гражданской инфраструктуры, пишет Politico.

Что такое незапланированные расходы в бюджете Германии

В финансовой системе ФРГ незапланированные расходы – это особый правовой механизм, который позволяет правительству оперативно выделять деньги на цели, изначально не предусмотренные в утвержденном федеральном бюджете. Согласно статье 112 конституции, такие траты допустимы только в случаях непредвиденной и неотложной необходимости, когда задержка финансирования может привести к серьезным негативным последствиям.

Для одобрения подобных сумм требуется обязательное согласие Министерства финансов ФРГ, а в случае крупных траншей – одобрение бюджетного комитета бундестага. Использование этого механизма для зимней помощи Украине позволяет обойти долгие бюрократические процедуры пересмотра основного бюджета страны. Это дает Берлину возможность предоставить финансирование Киеву в кратчайшие сроки, до наступления критических зимних холодов.

Общий объем помощи Германии Украине и практика зимних пакетов

Германия прочно удерживает статус крупнейшего донора Украины среди европейских государств и второго в мире после Соединенных Штатов. Согласно официальному отчету немецкого правительства, совокупный объем выделенной или зарезервированной поддержки с февраля 2022 года по середину 2026-го достиг отметки в €100 млрд. Из этой суммы около €57,6 млрд приходится на сектор обороны, а более €43,3 млрд – на гуманитарные и социальные нужды. Аналитики из Kiel Institute при этом уточняют, что непосредственно на Украину в качестве прямой двусторонней помощи поступило около €41,7 млрд, в то время как значительная часть остальных средств была направлена на обеспечение украинских беженцев внутри самой ФРГ и долгосрочные оборонные контракты.

Выделение целевых средств перед началом холодов стало системной практикой для Берлина. ФРГ регулярно координирует экстренную зимнюю помощь для поддержания жизнеобеспечения украинских городов. В рамках предыдущих пакетов поддержки – включая транши осени и зимы 2025 года – немецкая сторона передала Украине сотни мощных генераторов, мобильных тепловых станций и трансформаторов. Финансирование направлялось как через специализированный Фонд поддержки энергетики Украины, так и через Общество международного сотрудничества. Эти поставки позволили провести оперативные ремонты на ТЭС и обеспечили резервным питанием больницы, школы и муниципальные котельные.

Критическое положение украинской энергетики накануне отопительного сезона

Состояние гражданской инфраструктуры Украины к концу 2026 года остается крайне тяжелым из-за масштабных и систематических повреждений. Страна лишилась значительной части своих тепловых и гидроэлектростанций. Базовую нагрузку в энергосистеме продолжают нести атомные электростанции, однако из-за дефицита маневренных мощностей диспетчерам приходится регулярно применять графики плановых и аварийных отключений.

По оценкам профильных ведомств и международных экспертов, к началу отопительного сезона 2026–2027 годов дефицит электроэнергии в пиковые часы на Украине может составить от нескольких гигаватт до трети от общего объема потребления. Ситуацию усложняет критическая нехватка высоковольтного оборудования, производство и доставка которого требуют значительного времени.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль признал нехватку денег на помощь Киеву.