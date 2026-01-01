Глава МАГАТЭ сообщил о прогрессе в контактах с Ираном

Глава МАГАТЭ сообщил, что прогресс связан с контактами между спецпосланниками США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером и иранскими представителями.

"Я думаю, мы преуспели в определении тех вопросов и областей, где мы будем работать совместно, чтобы, когда придет время, и мы все надеемся, что это случится скоро, урегулировать эту главу", – сказал Гросси на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он добавил, что в Иране остается 440 кг высокообогащенного урана.

Иранская ядерная проблема

Газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников писала о четырех ключевых условиях урегулирования иранской ядерной проблемы, в том числе с возможным участием МАГАТЭ.

Тема собственной ядерной программы остается ключевой для будущего исламской страны. В мировом сообществе высказываются опасения, что Иран близок к созданию собственного ядерного оружия, что может серьезно изменить расклад сил на Ближнем Востоке.

При этом президент США Дональд Трамп ультимативно заявляет, что "Иран никогда не будет иметь ядерное оружие" и этот вопрос является одной из причин и целей ударов по Ирану.

Боевые действия начались 28 февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана. Удары пришлись по крупнейшим иранским городам, включая Тегеран.

Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

11 июня Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран фактически согласовали договоренности о завершении боевых действий. Несколько раз стороны эпизодически возобновляли взаимные обстрелы, однако в целом перемирие продолжается. При этом США заявляют о блокаде иранских портов, а Иран претендует на контроль над судоходством в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Мировым океаном. Трамп пригрозил Ирану экономической войной, но при этом заявляет, что вариант с возобновлением боевых действий не является окончательно исключенным.