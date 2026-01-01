Выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей, Клейтон утвердительно ответил на вопрос конгрессмена, "говорит ли внутренний голос, что это просто совпадение": "Да, говорит". Он отметил, что это "подкрепленное фактами мнение", передает ТАСС.

Глава нацразведки добавил, что сейчас наблюдается "существенный рост числа обновлений" программного и аппаратного обеспечения в сетях как государственного, так и частного сектора, а сбои имеют "разные причины".

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, принимавший участие в тех же слушаниях, заявил, что "на 98% уверен", что произошедшие сбои не связаны с хакерской деятельностью или нацеливанием на американские системы со стороны противников.

"Это отдельные сбои в работе сервисов, связанные с техническим обслуживанием и техническими изменениями. Они не являются результатом скоординированной атаки или атаки, спонсируемой государством", – отметил чиновник.

Маллин при этом признал, что совпадение инцидентов по времени закономерно вызывает вопросы у граждан.

Проблемы с IT-сервисами в США

В США за последние дни произошла необычно плотная серия сбоев в IT-инфраструктуре:

12–13 ноября. Глобальный сбой Microsoft 365, включая Outlook, Teams и Copilot; миллионы пользователей потеряли доступ к почте и рабочим сервисам.

13 ноября. FAA временно остановила вылеты по всей стране; сбой затронул радарные данные и связь в 17 из 22 центров управления воздушным движением.

16 ноября. Тысячи сообщений о проблемах с онлайн-банкингом и транзакциями у JPMorgan Chase; сообщения о сбоях также касались Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank и Zelle.

16 ноября. Кратковременный сбой в системе United Airlines задержал часть вылетов.

17 ноября. Сообщалось о недоступности NSANet – закрытой внутренней сети АНБ для обмена секретной информацией

17 ноября. Apple сообщала о проблемах в ряде сервисов, включая iCloud и Apple Pay; также поступали жалобы на Gmail, Charles Schwab и Cloudflare.

Публично подтвержденных данных о единой причине, кибератаке или причастности ИИ-агентов нет; компании и ведомства указывают на программные ошибки, обновления и плановое обслуживание.