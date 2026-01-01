Главных претендентов на пост председателя Европейского центробанка назвало Politico

Как пишет Politico, основными претендентами на должность главы ЕЦБ считаются бывшие руководители Банка Испании и Нидерландского банка Пабло Эрнандес де Кос и Клаас Кнот. Издание считает, что борьба за пост председателя ЕЦБ может быть увязана с более масштабным торгом вокруг бюджета Евросоюза.

Ранее Кристин Лагард заявила, что досрочно уйдет в отставку 7 февраля. Глава Евросовета Антониу Кошта поблагодарил Лагард за работу и отметил, что "процесс назначения ее преемника начнется уже сегодня и будет проведен без промедления".

Возможное соперничество "ястреба" и "голубя" за пост главы ЕЦБ

Пабло Эрнандес де Кос и Клаас Кнот олицетворяют два принципиально разных подхода к управлению экономикой еврозоны. В финансовом мире их возможное соперничество рассматривается как классическое противостояние "голубей" (сторонников мягкой монетарной политики) и "ястребов" (защитников жесткой бюджетной дисциплины). Разница в их взглядах отражает глубокий экономический раскол между южными и северными странами Европейского союза.

Бывший руководитель Нидерландского банка Клаас Кнот считается одним из самых влиятельных и бескомпромиссных "ястребов" в европейских финансовых кругах. Возглавляя Центральный банк Нидерландов с 2011 по 2025 год, он последовательно выступал за строгий контроль над инфляцией и сдержанность в вопросах снижения процентных ставок. Кнот представляет интересы финансово консервативного Севера, который традиционно опасается, что слишком мягкие кредитные условия могут обесценить евровалюту.

Экс-управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос, напротив, имеет репутацию прагматичного центриста с "голубиным" уклоном. Возглавляя испанский регулятор с 2018 по 2024 год, он чаще поддерживал меры по стимулированию экономического роста. Его кандидатура выглядит привлекательной для южных государств ЕС, обремененных высокими государственными долгами и нуждающихся в доступных кредитах.

Кто и как назначает председателя Европейского центробанка

Процедура выбора и утверждения руководителя ЕЦБ строго регламентирована Договором о функционировании Европейского союза. Согласно документу, кандидат на этот пост должен обладать безупречной профессиональной репутацией и признанным опытом работы в банковской или денежно-кредитной сфере. Процесс начинается с того, что страны еврозоны предлагают свои кандидатуры, после чего Еврогруппа, объединяющая министров финансов зоны евро, проводит предварительное обсуждение и согласовывает единого кандидата. На основе этого решения Совет ЕС формирует официальную рекомендацию для Европейского совета.

Перед финальным голосованием Европейский совет обязан запросить официальные консультативные заключения у Европейского парламента и у действующего Совета управляющих самого ЕЦБ. В Европарламенте кандидат традиционно проходит через процедуру публичных слушаний, где отвечает на вопросы депутатов. Хотя мнения парламента и Совета управляющих носят рекомендательный характер, они являются обязательным юридическим этапом процедуры.

Финальное решение о назначении принимают главы государств и правительств на саммите Европейского совета. Голосование проходит по правилам усиленного квалифицированного большинства среди стран валютного блока. Для утверждения нового руководителя необходимо, чтобы его кандидатуру поддержали как минимум 15 из 20 государств еврозоны, представляющих не менее 65% ее населения.

Утвержденный председатель ЕЦБ получает мандат на фиксированный восьмилетний срок без права переизбрания. Это ограничение введено намеренно, чтобы гарантировать полную независимость главы финансового регулятора от текущей политической конъюнктуры и давления со стороны национальных правительств на протяжении всего периода его работы.

Борьба за бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы

Переговоры по новому семилетнему бюджетному плану традиционно становятся одной из самых острых арен политического противостояния внутри ЕС. Формирование долгосрочного финансового каркаса (MFF) требует единогласного одобрения всех государств-членов, что превращает обсуждение каждой статьи расходов в жесткий кулуарный торг. Главная линия раскола на протяжении многих лет неизменно проходит между богатыми странами-донорами и государствами, являющимися чистыми получателями союзных субсидий.

Финансово консервативные государства севера и центра Европы, часто именуемые в дипломатических кругах "бережливыми" (среди них Германия, Нидерланды, Австрия и скандинавские страны), последовательно требуют жесткой бюджетной дисциплины. Они настаивают на сокращении общих расходов, усилении контроля над дефицитами национальных бюджетов и привязке выделения средств к строгому выполнению экономических реформ. Их ключевой аргумент – союзная казна не должна раздуваться за счет налогоплательщиков более развитых экономик.

Им противостоит коалиция стран Южной и Восточной Европы, возглавляемая крупными получателями дотаций. Эти государства категорически возражают против урезания ключевых программ поддержки, таких как фонды сплочения (когезии) для выравнивания уровня жизни в регионах и Единая сельскохозяйственная политика. Для южных экономик, обремененных высокими суверенными долгами, и восточноевропейских членов союза сохранение масштабного финансирования из Брюсселя является критически важным условием для поддержания внутреннего экономического роста.

Ситуация осложняется необходимостью включать в новый семилетний план крупные статьи долгосрочной финансовой помощи Украине и расходы на масштабное обновление оборонной инфраструктуры самого союза. В условиях ограниченных ресурсов лидерам ЕС приходится искать компромисс через сложные пакетные соглашения. В политической практике союза уступки по объемам региональных субсидий часто обмениваются на кадровые назначения в ключевых европейских институтах или на преференции в других сферах общего законодательства.