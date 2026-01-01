Иран нанес ответный удар после атак на остров Ларк – Press TV

Также телеканал сообщил о запуске ракет в сторону американских судов в Ормузском проливе. По данным Press TV, вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по принадлежащим США плавсредствам, которые в момент обстрела находились там.

Также сообщалось о взрывах в Иордании.

Поздно вечером США ударили по пусковым установкам на иранском острове Ларк. По сведениям журналиста портала Axios Барака Равида, американские военные предположительно нанесли удар после выявления якобы готовившихся запусков ракет в сторону Ормузского пролива.

Это первый известный удар США в Иране с конца июля.

Иран заявил, что в результате американской атаки погибли по меньшей мере два человека, и пообещал не оставить удар без ответа.

Последние столкновения между США и Ираном

После интенсивной фазы боестолкновений, начавшейся 28 февраля 2026 года с американо-израильской атаки, США и Иран при посредничестве Пакистана и Катара согласовали Исламабадский меморандум из 14 пунктов. Документ давал сторонам 60 дней на достижение мира и обязывал Иран открыть Ормузский пролив для торговых судов. Взамен Вашингтон разморозил часть иранских активов и временно ослабил нефтяные санкции.

Однако перемирие оказалось под угрозой, когда Иран фактически отказался пускать корабли без своего одобрения, требуя полного контроля над трафиком. Ситуация накалилась, когда Оман и Международная морская организация попытались запустить альтернативный торговый маршрут в обход иранских вод.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Тегеран продолжит атаки, то Иран перестанет существовать. КСИР, в свою очередь, пообещал устроить американцам "ад в регионе" и заморозить любые дипломатические процессы.

Позже Трамп заявил, что делает ставку на экономическое подавление Ирана, но военные методы также не исключены.

В последние месяцы перемирие фактически действует, хотя время от времени между конфликтующими сторонами происходят эпизодические обмены ударами.

С обращением к странам Персидского залива накануне выступил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Он призвал их определить "истинного врага" и не поддаваться на его "коварные замыслы". По словам Хаменеи, противник в лице Соединённых Штатов и Израиля стремится "разорвать исламскую нацию на части".