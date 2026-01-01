США ударили по пусковым установкам на иранском острове Ларк – Axios

"Несколько взрывов прогремели на острове Ларк", – говорится в сообщении.

Журналист портала Axios Барак Равид заявил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США предположительно нанесли удар по иранским пусковым установкам на острове Ларк после выявления якобы готовившихся запусков ракет в сторону Ормузского пролива.

"Ранее сегодня силы США ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларк. Было замечено, что Корпус стражей исламской революции готовился запустить ракеты с морскими минами в сторону Ормузского пролива", – говорится в публикации Равида в X.

"Это первый известный удар США в Иране с конца июля", – отмечает портал.

Агентство Tasnim сообщило, что по меньшей мере два человека погибли в результате атаки американских БПЛА по острову Ларк.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитное подразделение иранских вооруженных сил, заявил, что Иран нанесет ответный удар после атаки США.

"В результате атаки на остров Ларк погибли и получили ранения ряд наших бойцов и соотечественников", – говорится в заявлении корпуса.

Действия США не останутся без ответа, "агрессор понесет наказание", подчеркнули там.

Последние столкновения между США и Ираном

После интенсивной фазы боестолкновений, начавшейся 28 февраля 2026 года с американо-израильской атаки, США и Иран при посредничестве Пакистана и Катара согласовали Исламабадский меморандум из 14 пунктов. Документ давал сторонам 60 дней на достижение мира и обязывал Иран открыть Ормузский пролив для торговых судов. Взамен Вашингтон разморозил часть иранских активов и временно ослабил нефтяные санкции.

Однако перемирие оказалось под угрозой, когда Иран фактически отказался пускать корабли без своего одобрения, требуя полного контроля над трафиком. Ситуация накалилась, когда Оман и Международная морская организация попытались запустить альтернативный торговый маршрут в обход иранских вод.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Тегеран продолжит атаки, то Иран перестанет существовать. КСИР, в свою очередь, пообещал устроить американцам "ад в регионе" и заморозить любые дипломатические процессы.

Позже Трамп заявил, что делает ставку на экономическое подавление Ирана, но военные методы также не исключены.

В последние месяцы перемирие фактически действует, хотя время от времени между конфликтующими сторонами происходят эпизодические обмены ударами.

Сегодня с обращением к странам Персидского залива выступил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Он призвал их определить "истинного врага" и не поддаваться на его "коварные замыслы". По словам Хаменеи, противник в лице Соединённых Штатов и Израиля стремится "разорвать исламскую нацию на части".