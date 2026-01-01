Верховный лидер Ирана назвал правительства США и Израиля врагами всей исламской нации

"Ислам и его последователи, пройдя через трудные и бурные периоды и пережив множество потрясений, достигли судьбоносного и решающего этапа", – цитирует иранского лидера в своем Telegram-канале агентство Tasnim.

Хаменеи также отметил в послании, приуроченном к Неделе единства, что перспективы окончательной победы "истины над ложью" сейчас ближе, чем когда-либо.

Что такое Неделя единства в Иране?

Неделя единства в Иране – ежегодный исламский праздник и период сплочения, посвященный укреплению солидарности и преодолению разногласий между суннитами и шиитами. Проводится ежегодно в период между 12-м и 17-м числами месяца Раби аль-авваль по исламскому лунному календарю.

Праздник приурочен ко дню рождения пророка Мухаммеда. Разница в датах его рождения (12-е число, по мнению суннитов, и 17-е по мнению шиитов) была использована основателем Исламской Республики Иран аятоллой Али Хомейни для того, чтобы объединить эти дни в Неделю единства.

Как война США и Ирана повлияла на отношения Тегерана и стран Персидского залива?

Конфликт между США (в союзе с Израилем) и Ираном, начавшийся в феврале 2026 года, резко обострил и дестабилизировал отношения Исламской Республики со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Несмотря на то, что монархии Залива пытались сохранить нейтралитет и запрещали Вашингтону использовать свое воздушное пространство для атак, Тегеран нанес серию массированных ответных ударов по их территории и заблокировал Ормузский пролив. Это разрушило прежний процесс дипломатического сближения.

Ранее Иран предложил странам Персидского залива отказаться от поддержки США в конфликте.