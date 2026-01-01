Иран обвинил США в "экономическом терроризме" и обратился в ООН

По словам министра, США не смогли добиться поставленных целей в ходе конфликтов 2025 и 2026 годов против Ирана, а также не сумели привлечь другие государства к участию в боевых действиях на стороне Вашингтона.

"Тогда США приняли решение преследовать ту же незаконную цель, а именно принудить независимые государства отказаться от своего взвешенного решения не участвовать в акте агрессии и посредством давления вовлечь их в операцию экономического терроризма", – говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале Аракчи.

Глава иранской дипломатии призвал Совет Безопасности ООН и государства-члены осудить экономическое давление США на Иран и потребовать от Вашингтона прекратить меры по принуждению третьих стран менять свои отношения с другими государствами.

Министр также заявил, что для ООН наступил "судьбоносный момент" в отстаивании принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Чем Трамп пригрозил Ирану?

Президент США Дональд Трамп 19 августа объявил Ирану экономическую войну "беспрецедентного масштаба". По словам главы Белого дома, в связи с невозможностью договориться с Ираном он решил наказать исламскую республику экономически.

Трамп подчеркнул, что США намерены остановить поставки иранской нефти, денежные переводы и иные меры поддержки Тегерана.

История противостояния

Этап прямого военного столкновения США и Израиля с Ираном начался 28 февраля 2026 года с массированных авиаударов по иранским военным и ядерным объектам.

После нескольких месяцев ожесточенных боевых действий сторонам при посредничестве Пакистана удалось выйти на дипломатический трек.

17–18 июня 2026 года Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали так называемый Исламабадский меморандум о взаимопонимании. Договоренности включали в себя условие 60-дневного перемирия (до 18 августа), это время планировалось отвести на достижение окончательных договоренностей.

США возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля, обвинив Тегеран в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после подписания меморандума, который должен был завершить конфликт.