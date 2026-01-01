Иран пообещал добиться от Украины компенсации за атаку на судно в Каспийском море

Багаи сослался на признания высокопоставленных украинских чиновников в том, что нападение действительно произошло. С учетом этих признаний Украина "обязательно должна" выплатить компенсацию, сказал дипломат

"Если они не компенсируют, мы сами добьемся компенсации", – отметил Багаи на брифинге, который транслировался на видеохостинге YouTube.

Удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море: главное об инциденте

Киев атаковал иранское торговое судно в акватории Каспийского моря утром 25 июля 2026 года. На борту судна, следовавшего под флагом исламской республики из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели, произошел взрыв. В результате один моряк погиб, еще один получил ранения.

МИД Ирана назвал случившееся "военным нападением" и нарушением Устава ООН, подчеркнув, что Тегеран не вмешивается в конфликт между Россией и Украиной. Иранские власти вызвали временного поверенного в делах Украины для вручения протеста и заявили, что атака "не останется без ответа".

Спустя несколько дней после удара глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига связался с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Сибига заверил, что Киев стремится избежать дальнейшей эскалации. Тегеран, в свою очередь, потребовал возмещения ущерба.

Ранее советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в ответ на инцидент в Каспийском море страна собиралась атаковать три военных объекта на территории Украины. Тегеран отказался от этих планов после официальных извинений, принесенных Киевом.