Италия поставит Украине ракеты Aster 30 и компоненты для систем SAMP/T – La Repubblica

Издание сообщает, что ракеты-перехватчики Aster 30 возьмут из арсеналов армии Италии для уже находящихся на Украине комплексов ПВО SAMP/T. Франция, в свою очередь, временно передаст Киеву еще две такие системы из собственных запасов.

Ожидается, что поставки будут профинансированы за счет средств Ukraine Support Loan. Эта программа Европейского союза объемом €90 млрд рассчитана на 2026–2027 годы, из них €60 млрд предназначены для военной поддержки Киева.

Какую военную помощь уже оказала Италия Украине?

Официальный перечень поставляемого Римом вооружения засекречен государственными законами Италии. Тем не менее из открытых отчетов правительств, заявлений чиновников и данных разведки сформирован следующий единый список военной помощи, переданной Украине на общую сумму более €3 млрд.

ЗРК SAMP/T – 2 полные батареи (первая передана совместно с Францией в 2023 году, вторая – самостоятельно в 2024-м).

ЗРК Spada / Skyguard-Aspide – несколько сухопутных комплексов малой дальности.

ПЗРК Stinger – переносные зенитно-ракетные комплексы.

Storm Shadow – высокоточные дальнобойные ракеты воздушного базирования.

155-мм САУ PzH 2000 – современные немецкие самоходные гаубицы.

155-мм САУ M109L – модернизированные самоходные артиллерийские установки (передано несколько десятков единиц).

155-мм гаубицы FH70 – буксируемые артиллерийские орудия.

РСЗО MLRS M270 – реактивные системы залпового огня.

Минометы – тяжелые и легкие минометные системы различных калибров.

БТР M113 – около 400 гусеничных бронетранспортеров.

БТР Puma – колесные легкие бронемашины.

Бронеавтомобили Iveco LMV (Lince) – многоцелевые защищенные машины.

Грузовики Iveco – тактические автомобили обеспечения.

Противотанковые комплексы Milan и Panzerfaust.

Тяжелые пулеметы Browning (12,7 мм) и единые пулеметы MG.

Снаряды и патроны – сотни тысяч артиллерийских боеприпасов (155 мм) и миллионы патронов для стрелкового оружия.

Экипировка – бронежилеты, каски, зимняя форма, аптечки.

Средства РЭБ – системы противодействия самодельным взрывным устройствам и дронам.

Ранее премьер-министр Джорджа Мелони отвергла предложение Франции и Великобритании о направлении итальянского контингента на Украину в составе европейских сил.