Из-за конфликта с Ираном союзники США усомнились в оборонной помощи Вашингтона

"Видимое урезание присутствия США в Тихом океане и Европе, а также миротворческий курс президента Дональда Трампа по отношению к России и Северной Корее ослабляют глобальное влияние Пентагона", – отмечает издание.

Один из собеседников издания указал на проблему истощения запасов боеприпасов. По его словам, в потенциале сдерживания США образовалась "зияющая дыра".

По данным Politico, партнеры от Австралии до Тайваня выражают тревогу, что при возможном конфликте в регионе им может банально не хватить американских боеприпасов.

Жесткая линия в отношении ближайшего соседа Канады, отмена учений с Южной Кореей и благожелательные сигналы в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, по оценке источников, оставляют традиционных союзников в ощущении незащищенности.

"Сейчас просто идет настоящее размывание доверия (к США)", – сказал другой источник.

Ранее газета The New York Times писала, что в ходе конфликта с Ираном США фактически исчерпали запас малозаметных крылатых ракет, израсходовали десятилетнюю норму Tomahawk и потратили объем ракет Patriot, равный примерно двум годам производства.

В аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованном в конце апреля, предупреждается: из-за истощения арсеналов в будущих масштабных столкновениях стране может не хватить высокоточных боеприпасов.