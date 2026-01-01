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Из-за конфликта с Ираном союзники США усомнились в оборонной помощи Вашингтона

Сокращение американского военного присутствия в Азии и Европе и смена тона Белого дома в отношении давних оппонентов подрывают способность США быстро поддержать партнеров на фоне противостояния с Ираном. Об этом в пятницу, 28 августа 2026 года, пишет Politico со ссылкой на целый ряд источников.

Politico: союзники Вашингтона все больше сомневаются в его способности помочь им

©Africa Stock/Shutterstock/Fotodom

"Видимое урезание присутствия США в Тихом океане и Европе, а также миротворческий курс президента Дональда Трампа по отношению к России и Северной Корее ослабляют глобальное влияние Пентагона", – отмечает издание.

Один из собеседников издания указал на проблему истощения запасов боеприпасов. По его словам, в потенциале сдерживания США образовалась "зияющая дыра".

По данным Politico, партнеры от Австралии до Тайваня выражают тревогу, что при возможном конфликте в регионе им может банально не хватить американских боеприпасов.

Жесткая линия в отношении ближайшего соседа Канады, отмена учений с Южной Кореей и благожелательные сигналы в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, по оценке источников, оставляют традиционных союзников в ощущении незащищенности.

"Сейчас просто идет настоящее размывание доверия (к США)", – сказал другой источник.

Ранее газета The New York Times писала, что в ходе конфликта с Ираном США фактически исчерпали запас малозаметных крылатых ракет, израсходовали десятилетнюю норму Tomahawk и потратили объем ракет Patriot, равный примерно двум годам производства.

В аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованном в конце апреля, предупреждается: из-за истощения арсеналов в будущих масштабных столкновениях стране может не хватить высокоточных боеприпасов.

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Метки: Евросоюз Иран США
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