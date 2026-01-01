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Трамп поручил урезать учения с Южной Кореей ради отношений с КНДР

Совместные маневры США и Южной Кореи, по словам Дональда Трампа, "посылали совершенно неуместный и враждебный сигнал" Пхеньяну и обходились Вашингтону слишком дорого. Основную часть расходов, как он утверждает, несла американская сторона.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын (архивное фото)

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын (архивное фото)

©White House/Global Look Press

Исходя из этого, а также из "очень хороших отношений" с Ким Чен Ыном, Трамп распорядился существенно урезать масштаб учений с Южной Кореей. Он отметил, что полностью отменить их было уже поздно. Об этом он написал во вторник, 25 августа 2026 года, в своей соцсети TruthSocial.

Трамп добавил, что давно был недоволен самим фактом многолетнего участия США в совместных тренировках с Сеулом, поскольку такие действия воспринимаются Северной Кореей как откровенно враждебные. Он сообщил, что поручил министру обороны США Питу Хегсету провести значительное сокращение формата маневров.

Американский лидер также заявил, что в период его президентства КНДР вела себя "без угроз и уважительно". Кроме того, он рассказал, что недавно предлагал президенту Южной Кореи присоединиться к усилиям Вашингтона по денуклеаризации Ирана, однако Сеул от этого отказался.

19 августа агентство Bloomberg сообщило, что США и Южная Корея приняли решение досрочно завершить совместные учения после заявления Трампа о том, что такие маневры подают "враждебный сигнал" КНДР.

В тот же день Трамп подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и выразил надежду на личную встречу с ним в текущем году.

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Метки: военные учения Дональд Трамп США Южная Корея
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