Израиль продолжает обстрелы юга Ливана, заявили в миссии ООН в регионе

По оценке UNIFIL, несмотря на снижение уровня насилия по сравнению с предыдущими месяцами, обстановка на юге Ливана остается хрупкой. Продолжающаяся напряженность сказывается на мирном населении: местным сообществам сложно проводить восстановительные работы.

Миссия подчеркивает, что продолжает мониторить ситуацию на местах, информировать о происходящем и взаимодействовать со сторонами для предотвращения дальнейшей эскалации.

Конфронтация между Израилем и "Хезболлой"

Причиной нестабильной обстановки на юге Ливана является продолжающееся противостояние Израиля и ливанской шиитской группировки "Хезболла". Это один из самых острых и затяжных конфликтов на Ближнем Востоке, где "Хезболла" выступает ключевой прокси-силой Ирана. Конфликт прошел путь от партизанской войны в 1980-х годах до полномасштабных военных столкновений в XXI веке.

"Хезболла" была создана при поддержке Ирана во время Гражданской войны в Ливане в ответ на израильское вторжение 1982 года. До 2000 года группировка вела изнурительную партизанскую войну против израильских войск, удерживавших "зону безопасности" на юге Ливана, что в итоге вынудило Израиль полностью вывести свои силы.

В 2006 году произошел полномасштабный 34-дневный конфликт, спровоцированный трансграничным рейдом "Хезболлы" и захватом израильских солдат. Война закончилась принятием Резолюции 1701 СБ ООН, которая требовала отвода сил группировки за реку Литани. На практике резолюция не была выполнена, и движение превратило юг Ливана в мощный укрепрайон.

8 октября 2023 года (на следующий день после нападения ХАМАС на Израиль) "Хезболла" начала регулярные обстрелы северных районов Израиля в знак солидарности. Это привело к эвакуации десятков тысяч израильтян. В сентябре 2024 года Израиль ответил операцией "Стрелы севера", ликвидировав верхушку движения (включая Хасана Насраллу), а в октябре начал наземное вторжение. Конфликт завершился временным соглашением о прекращении огня в ноябре 2024 года.

В марте 2026 года хрупкое перемирие окончательно рухнуло после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которую "Хезболла" ответила массированными ударами по Израилю. В ответ ЦАХАЛ возобновил масштабные авиаудары по Ливану и задействовал ограниченный контингент на юге страны. Прямо сейчас в приграничных районах идут ожесточенные бои.

Продолжающиея удары Израиля по ливанской территории явились поводом дя Тегерана сорвать перемирие с США, как с союзником Тель-Авива. При посредничестве Вашингтона прошла серия переговоров между властями Израиля и Ливана, на которых официальный Бейрут брал на себя обязательства обезопасить Израиль от действий "Хезболлы", в частности, разоружить это движение и добиться отвода его сил с юга страны. Однако, этих заявленных целей достичь не удалось.