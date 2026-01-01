Израиль разрешил ввоз в сектор Газа дополнительной гуманитарной помощи перед зимой

В ведомстве уточнили, что план включает поставку 91 тыс. палаток, 8,2 тыс. грузовиков с брезентом, одеялами и зимней одеждой, а также 12 ассенизационных машин для откачки и вывоза сточных вод.

Отмечены ремонт сетей водоснабжения и канализации и поставки топлива для работы насосных станций. Координацию доставки ведет Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях (КОГАТ).

Канцелярия заявила, что "Израиль продолжит поддерживать подготовку Газы к зиме", при этом "нельзя позволить ХАМАС использовать гуманитарные грузы и оборудование для восстановления своего террористического потенциала". Ответственность за страдания жителей анклава израильская сторона возложила на радикальное движение, отметив, что отказ ХАМАС разоружиться остается "главным препятствием на пути восстановления Газы".

В январе 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США согласовали прекращение огня в два этапа: первый предусматривал паузу в боевых действиях, освобождение удерживаемых, расширение гуманитарных поставок и частичный вывод израильских войск; второй – дальнейшие шаги по урегулированию и определению будущего устройства сектора.

30 июля президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой договоренности по реализации второго этапа, включающего полное разоружение формирований ХАМАС.