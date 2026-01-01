В Израиле назвали условие для начала восстановления сектора Газа

Стороны договорились сформировать две рабочие группы, одна из которых займется вопросами безопасности.

"Премьер-министр и «Совет мира» провели углубленные и конструктивные обсуждения. Было решено создать две рабочие группы. Первая займется разоружением (ХАМАС. – «Профиль») и демилитаризацией Газы – процессом, который Израиль и «Совет мира» намерены осуществить в кратчайшие сроки и завершить до начала каких-либо восстановительных работ в секторе", – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Решения приняты по итогам переговоров, которые в понедельник прошли в Иерусалиме с участием Нетаньяху, спецпосланника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Николая Младенова, назначенного высоким представителем "Совета мира" по Газе.

Вторая рабочая группа, как уточнили в канцелярии, сосредоточится на обеспечении жителей Газы чистой водой и других вопросах общественного здравоохранения.

Главы МИД Катара, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ ранее выступили с совместным заявлением, осуждающим отказ Израиля от дорожной карты по реализации мирного плана для Газы. Авторы документа отмечают, что такая позиция подрывает согласованные усилия по урегулированию.

Перемирие между ХАМАС и Израилем

Договор о приостановке боевых действий между израильской стороной и группировкой ХАМАС был оформлен в октябре 2025 года в ходе переговоров при участии Египта, Катара, США и Турции. Соглашение состоит из трех этапов. Начальная фаза предполагала завершение военных операций, проведение обмена пленными и локальный вывод подразделений ЦАХАЛ.

Следующий этап содержал требования по сдаче оружия боевиками ХАМАС и сложению руководящих полномочий данной структуры внутри региона. Ожидается, что на территории сектора Газа сформируют альтернативный кабинет министров, а израильские армейские части окончательно уйдут из анклава.

Заключительный этап направлен на подготовку платформы и инструментов для воссоздания уничтоженных объектов гражданского сектора Газы.

Первый шаг мирного процесса с определенными оговорками удалось реализовать, однако к выполнению второго шага стороны так и не приступили.

Представители палестинского движения 9 августа выразили готовность следовать утвержденной программе нормализации ситуации в секторе Газа. Главной задачей теперь называется детальное исполнение каждого условия меморандума, результатом чего станет окончательное перемирие, прекращение ударов по палестинскому населению, отвод формирований Израиля и разблокировка пограничных переходов по всему периметру сектора Газа.