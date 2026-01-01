18 августа 2026
USD 85.01 +0.47 EUR 98.34 +0.82
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Главы МИД 8 стран обвинили Израиль в срыве мирного плана по Газе

Главы МИД 8 стран обвинили Израиль в срыве мирного плана по Газе

Главы МИД Катара, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ выступили с совместным заявлением, осуждающим отказ Израиля от дорожной карты по реализации мирного плана для Газы. Авторы документа отмечают, что такая позиция подрывает согласованные усилия по урегулированию.

"Такая позиция равносильна прямому отказу от всеобъемлющего плана, ставит под угрозу его реализацию и в корне подрывает коллективные усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х.

По словам министров, отказ Израиля также "подтверждает, что теперь Израиль несет ответственность за препятствование усилиям по установлению мира в Газе и на остальной части оккупированной палестинской территории".

В документе подчеркивается, что принятие дорожной карты палестинскими группировками стало результатом "масштабных усилий" посредников и представляет собой "важную веху на пути к разоружению одновременно с выводом израильских войск, развертыванием Международных стабилизационных сил, передачей административных полномочий Национальному комитету по управлению Газой и восстановлением Газы".

Министры призвали Совет мира при активной поддержке и участии США принять "незамедлительные и конкретные меры" для предотвращения препятствования реализации плана по Газе любой из сторон.

Ранее палестинское движение ХАМАС призвало международных посредников и Совет мира оказать давление на Тель-Авив.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто в октябре 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Документ предусматривал три этапа. Первый включал прекращение боевых действий, освобождение удерживаемых лиц и частичный вывод израильских войск.

Второй этап включал в себя разоружение ХАМАС и отказ движения от претензий на власть в анклаве. Предполагается, что в секторе Газа будет сформировано новое правительство, а израильские войска полностью покинут эту территорию. Третий этап посвящен созданию условий и механизмов восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры сектора Газа.

Первый этап урегулирования с оговорками был выполнен, а второй этап так и не начался. Палестинское движение 9 августа согласилось на реализацию плана урегулирования в секторе Газа. Приоритетом объявлена полная реализация всех пунктов договоренности, что должно обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, остановку атак на палестинцев, вывод израильских войск и открытие всех пунктов пропуска на границе сектора Газа.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: сектор Газа
Рекомендательный сервис