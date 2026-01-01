Главы МИД 8 стран обвинили Израиль в срыве мирного плана по Газе

"Такая позиция равносильна прямому отказу от всеобъемлющего плана, ставит под угрозу его реализацию и в корне подрывает коллективные усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х.

По словам министров, отказ Израиля также "подтверждает, что теперь Израиль несет ответственность за препятствование усилиям по установлению мира в Газе и на остальной части оккупированной палестинской территории".

В документе подчеркивается, что принятие дорожной карты палестинскими группировками стало результатом "масштабных усилий" посредников и представляет собой "важную веху на пути к разоружению одновременно с выводом израильских войск, развертыванием Международных стабилизационных сил, передачей административных полномочий Национальному комитету по управлению Газой и восстановлением Газы".

Министры призвали Совет мира при активной поддержке и участии США принять "незамедлительные и конкретные меры" для предотвращения препятствования реализации плана по Газе любой из сторон.

Ранее палестинское движение ХАМАС призвало международных посредников и Совет мира оказать давление на Тель-Авив.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто в октябре 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Документ предусматривал три этапа. Первый включал прекращение боевых действий, освобождение удерживаемых лиц и частичный вывод израильских войск.

Второй этап включал в себя разоружение ХАМАС и отказ движения от претензий на власть в анклаве. Предполагается, что в секторе Газа будет сформировано новое правительство, а израильские войска полностью покинут эту территорию. Третий этап посвящен созданию условий и механизмов восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры сектора Газа.

Первый этап урегулирования с оговорками был выполнен, а второй этап так и не начался. Палестинское движение 9 августа согласилось на реализацию плана урегулирования в секторе Газа. Приоритетом объявлена полная реализация всех пунктов договоренности, что должно обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, остановку атак на палестинцев, вывод израильских войск и открытие всех пунктов пропуска на границе сектора Газа.