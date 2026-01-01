ХАМАС призвал заставить Израиль принять второй этап плана по Газе

Это необходимо, чтобы "заставить Израиль выполнить свои обязательства в рамках соглашения по Газе и одобрить план реализации его второго этапа". Представители движения также подтвердили, что "согласны с предложенной им дорожной картой", не уточнив при этом ее содержание. Обращение размещено в Telegram-канале организации по итогам переговоров в египетском Эль-Аламейне.

По данным источников телеканала Al Arabiya, в контактах с зятем президента США Джаредом Кушнером ХАМАС добивался сохранения оружия у сторонников движения в Газе. Телеканал указывает, что Вашингтон настаивает на вывозе вооружения за границу анклава.

Во встречах в Эль-Аламейне, помимо руководства ХАМАС и Джареда Кушнера, участвовали посредники из Египта, Катара и Турции, а также высокий представитель "Совета мира" по Газе Николай Младенов.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто в октябре 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Документ предусматривал три этапа. Первый включал прекращение боевых действий, освобождение удерживаемых лиц и частичный вывод израильских войск.

Второй этап включал в себя разоружение ХАМАС и отказ движения от претензий на власть в анклаве. Предполагается, что в секторе Газа будет сформировано новое правительство, а израильские войска полностью покинут эту территорию. Третий этап посвящен созданию условий и механизмов восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры сектора Газа.

Первый этап урегулирования с оговорками был выполнен, а второй этап так и не начался. Палестинское движение 9 августа согласилось на реализацию плана урегулирования в секторе Газа. Приоритетом объявлена полная реализация всех пунктов договоренности, что должно обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, остановку атак на палестинцев, вывод израильских войск и открытие всех пунктов пропуска на границе сектора Газа.

При этом Тель-Авив настаивает на полном разоружении ХАМАС как основе для любых последующих дипломатических шагов.