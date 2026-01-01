Количество погибших в результате наводнения в Непале и Тибете возросло до 750

Таким образом, общее число погибших в Непале и Тибете возросло до 750 человек, более 3000 числятся пропавшими без вести, пишет The Guardian. По последним данным, предоставленным Китаем, среди пропавших без вести иностранных граждан 104 человека из Непала, 49 из Индии, 33 из Латвии, 18 из США и 15 граждан Великобритании.

Более 100 рабочих могут оставаться заблокированными на объектах гидроэлектростанции "Тришули 3А". Поздно вечером в субботу непальская армия смогла получить доступ к туннелю на ГЭС, где, как предполагается, могли выжить люди, и подала туда воздух. По информации непальского управления по борьбе со стихийными бедствиями, всего в районе бедствия пропало 933 работника гидроэнергетики.

В воскресенье Непал предупредил о повышении уровня паводковых вод в реке Бхоте-Коши и призвал спасательные команды проявлять осторожность.

Наводнение произошло утром 26 августа после землетрясения и оползня, когда мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Все поселения вокруг реки были смыты. Основной ущерб понес Непал. По оценке министра финансов Сварнима Вагле, стране потребуется $4–5 млрд на восстановление.

В Тибете спасательные операции временно приостановлены в наиболее пострадавшем районе Гиронг из-за риска дальнейшего наводнения из-за образовавшегося в результате наводнения озера.