Непалу нужно до $5 млрд на восстановление после паводка, продолжаются поиски 2456 человек

Среди пропавших числятся семеро граждан России. По данным Совета по туризму Непала, в зоне стихийного бедствия оказались девять россиян, двое из них были спасены. В российской дипмиссии в Непале ранее в пятницу заявили, что восемь российских граждан, находившихся в зоне наводнения, приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном транспорте и выехали в Катманду.

По оценке министра финансов Сварнима Вагле, стране потребуется $4–5 млрд на восстановление после разрушительного наводнения, передает Reuters. Точная сумма нанесенного ущерба еще не рассчитана.

Мощная волна паводка обрушилась на северные районы Непала утром в среду, 26 августа. Причиной мощного потока воды стало резкое повышение уровня реки Бхоте-Коши, берущей начало в Тибете. По предварительным данным, паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая, в 20 км к северо-востоку от пограничного перехода Расувагадхи – Гьиронг.

Огромный поток воды, камней и грязи спустился по руслу реки, разрушил прибрежные поселения и затопил территории на участке протяженностью около 70 км. После оползня образовалось озеро, которое начало выходить из берегов, из-за чего спасательные работы в пострадавшем районе пришлось временно приостановить.

Всего в спасательной операции по ликвидации последствий мощного паводка задействованы 14.889 человек. Всего в ходе наземных операций спасено более 4350 человек.

27 августа президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху в связи с многочисленными жертвами бедствия.