Медузы привели к остановке энергоблоков крупнейшей АЭС Франции второй год подряд

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Что случилось на АЭС "Гравлин"

Медузы попали в фильтрующие системы насосных станций, которые обеспечивают подачу воды для охлаждения реакторов. В результате энергоблоки №3 и 4 сработали автоматически в соответствии с предусмотренными процедурами безопасности. Энергоблок №2 операторы остановили дополнительно, а мощность блока №1 снизили наполовину. Энергоблок №5 в настоящее время находится на плановом техническом обслуживании. Таким образом, в штатном режиме продолжает работать только шестой реактор, пишет Reuters.

EDF подчеркивает, что происшествие не представляет угрозы для безопасности станции, персонала или окружающей среды. Остановка реакторов в данном случае является штатной защитной реакцией на проблемы с системой охлаждения, а не следствием повреждения реакторов.

Аналогичный случай с медузами в 2025 году

Почти аналогичный инцидент произошел на "Гравлине" в августе 2025 года. Тогда массовое скопление медуз привело к автоматической остановке четырех реакторов. Два оставшихся блока уже находились на плановом ремонте, поэтому в результате вся АЭС временно прекратила производство электроэнергии. Суммарная установленная мощность станции составляет 5,4 ГВт.

EDF тогда также заявляла, что медузы не создали угрозы для ядерной безопасности. После инцидента компания усилила наблюдение за морской обстановкой, установила дополнительные камеры и усовершенствовала системы мониторинга фильтров. Для раннего обнаружения скоплений медуз также привлекались рыбаки и морские спасательные службы.

В нынешнем году это позволило начать реагирование еще до того, как ситуация достигла прошлогоднего масштаба. Медуз, уже попавших в систему, удаляют с помощью вакуумных машин.

Какой ущерб наносит остановка АЭС "Гравлин"

Основной ущерб связан не с повреждением оборудования, а с потерей выработки электроэнергии. Каждый из шести реакторов "Гравлина" имеет мощность около 900 МВт, поэтому одновременная остановка нескольких блоков означает существенное сокращение производства и необходимость компенсировать выпавшую генерацию другими электростанциями или за счет импорта электроэнергии.

Точный финансовый ущерб от нынешнего и прошлогоднего инцидентов EDF публично не называла. Он зависит прежде всего от продолжительности простоя и рыночной цены электроэнергии. Кроме того, оператор несет расходы на очистку водозаборных систем, диагностику оборудования и безопасный перезапуск реакторов.

АЭС "Гравлин" – вторая по мощности в Европе

АЭС "Гравлин" – крупнейшая атомная электростанция Франции по установленной мощности. Она расположена на севере Франции в регионе Нор – Па-де-Кале. Шесть реакторов станции суммарной мощностью около 5,4 ГВт вырабатывают электроэнергию для национальной энергосистемы, в том числе для потребителей на севере страны и в районе Дюнкерка. Станция использует воду из канала, связанного с Северным морем.

Если говорить именно о суммарной установленной мощности одной АЭС, то "Гравлин" – вторая по мощности в Европе. Крупнейшая по проектной мощности атомная станция в Европейском регионе – это Запорожская АЭС (около 5,7 ГВт, шесть реакторов по 950 МВт).