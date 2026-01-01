Мэр Сеуты потребовал изолировать остающихся в городе мигрантов до их выдворения

Ситуация на границе между Испанией и Марокко на фоне массового наплыва нелегальных мигрантов

"Необходимо обустроить место, которое функционировало бы как центр содержания под стражей для иностранцев, где этих людей можно было бы размещать и держать в изоляции", – цитирует Виваса "Интерфакс".

Мэр назвал сложившуюся ситуацию "невыносимой и неприемлемой".

"Их свобода передвижения будет ограничена до тех пор, пока их дела о высылке не будут рассмотрены и завершены", – подчеркнул Вивас.

Министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес публично не прокомментировал предложение Виваса. Вместе с тем Торрес назвал важным воссоединение семей для несовершеннолетних мигрантов без сопровождения, прибывших в Сеуту.

Как развивался миграционный кризис в Сеуте?

Информационный флешмоб (30 июля). Кризис спровоцировали слухи в социальных сетях о том, что Испания якобы временно "открыла границы". Это побудило тысячи молодых марокканцев двинуться к анклаву.

Массовый штурм. В течение 30 и 31 июля толпы мигрантов начали прорывать сухопутные заграждения, а также массово плыть в обход пограничного волнореза на матрасах и надувных кругах.

Гуманитарная катастрофа и жертвы. Попытка массового форсирования границы привела к трагедии. Возле побережья Сеуты утонули и погибли более 70 человек. Местные центры размещения несовершеннолетних оказались переполнены на 2400%.

Ввод армии. Испанское правительство назвало происходящее "нападением на страну" и впервые с 2021 года задействовало армию для патрулирования улиц и охраны границ. Всего в регион стянули около 3 тысяч силовиков.

Быстрая депортация. Благодаря оперативным переговорам с Рабатом, Мадрид применила процедуру экспресс-высылки. В течение первых 48 часов свыше 48 тысяч человек были принудительно возвращены обратно в Марокко.

Политический раскол в Евросоюзе. На фоне ЧП Италия в одностороннем порядке временно закрыла границы с Испанией и приостановила Шенгенское соглашение, что вызвало жесткие дипломатические споры между Мадридом и Римом.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес потребовала от Марокко расследовать миграционный кризис в Сеуте.