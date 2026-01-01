Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что правительство распорядилось уже завтра начать возведение донного порога в русле Дуная на участке между АЭС "Пакш" и населенным пунктом Дунасентбенедек. В первом этапе задействуют 35 тысяч кубометров камня, затем объем доведут еще на 110 тысяч кубометров, уточнил он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, ее деятельность запрещена в России).

Предполагается, что через несколько недель это решение позволит удерживать уровень воды у охлаждающего канала станции не ниже отметки минус 90 сантиметров. Благодаря этому ключевая электростанция страны сможет вернуться к работе на полную мощность.

Дополнительно вдоль обоих берегов установят две баржи длиной по 80 метров. По словам Мадьяра, при необходимости их кратковременное контролируемое затопление поднимет уровень воды в Дунае до 20 сантиметров, что поможет избежать полной остановки АЭС "Пакш" до завершения сооружения постоянного донного порога.

С вечера понедельника на "Пакше" введена в работу вторая из восьми турбин. Сейчас станция вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч.

На фоне погодных изменений в стране с субботы понижен уровень опасности из-за жары – с максимального, третьего, до второго.

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Meta - физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

