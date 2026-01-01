Нефть Венесуэлы поможет восполнить стратегические резервы США – Трамп

"Одна из вещей, которую я собираюсь сделать с венесуэльской нефтью, это заполнить Стратегический нефтяной резерв, потому что из-за предшествующего президента Сонного Джо Байдена он фактически опустел", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Нефтяное соглашение США и Венесуэлы: ключевые положения

Масштабное энергетическое соглашение между Вашингтоном и Каракасом предусматривает передачу под американский контроль более 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. Соединенные Штаты получают права на управление и доступ почти к трети нефтяных запасов Боливарианской Республики.

Договор рассчитан на долгосрочную перспективу и будет действовать в течение 25 лет.

Проект предполагает первоначальную разработку 17 стратегических месторождений для наращивания добычи минимум до 1,5 млн баррелей в сутки.

Соглашение должно привлечь в энергетический сектор Венесуэлы порядка $100 млрд частного капитала.

Финансовые условия: роялти установлены на минимальном уровне в 16%, а ставка налога на доход составит 34%.

Доходы Каракаса: бюджет Венесуэлы будет напрямую получать по $19 с каждого проданного в рамках соглашения барреля сырья. Ожидаемый совокупный доход страны оценивается в $209 млрд при базовой стоимости барреля в $65.

Инфраструктура и технологии: американская сторона берет на себя предоставление оборудования, технологий и операционных мощностей для восстановления разрушенной санкциями отрасли.

Суверенитет: согласно официальным заявлениям Каракаса, Венесуэла формально сохраняет за собой право собственности на недра.

Геополитические ограничения: к участию в добыче, операциям и транзакциям с венесуэльской нефтью строго не допускаются юридические и физические лица из России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы.

Что такое Стратегический нефтяной резерв США?

Стратегический нефтяной резерв США (Strategic Petroleum Reserve, SPR) – это крупнейший в мире государственный аварийный запас сырой нефти. Резерв был учрежден конгрессом в 1975-м после глобального нефтяного кризиса 1973–1974 годов, вызванного эмбарго стран ОПЕК. Нефть хранится в глубоких подземных соляных куполах на четырех крупных объектах в Техасе и Луизиане (таких как Брайан-Маунд, Уэст-Бьюкем, Спринг-Боум и Биг-Хилл). Выбор обусловлен дешевизной и безопасностью такого хранения по сравнению с наземными цистернами.

Контроль над резервом осуществляет Министерство энергетики США, а решение об использовании (высвобождении) нефти на рынке принимает глава государства в чрезвычайных ситуациях. Резерв задействуют при критических ситуациях на мировом рынке, резком скачке цен на топливо или стихийных бедствиях (например, ураганах, повреждающих добывающую инфраструктуру в Мексиканском заливе). Нефть из хранилищ не дарят, а продают на коммерческих аукционах нефтеперерабатывающим компаниям, что позволяет стабилизировать цены на бензин для населения и бизнеса.