Новым президентом Венгрии стал конфликтовавший с Орбаном юрист Андраш Бака

Как сообщает газета Nepszava, Бака вступит в должность 19 августа. До этого момента обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнес Форстхоффер.

Кто такой новоизбранный президент Венгрии Андраш Бака?

Андраш Бака – 73-летний венгерский юрист и бывший судья. С 1991-го по 2008 годы работал судьей в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. В 2009 году возглавил Верховный суд Венгрии. После прихода к власти премьера Виктора Орбана и проведения им конституционной реформы в 2011-м пост Баки был досрочно упразднен (суд переименовали в Курию), а сам он уволен. Бака оспорил свое увольнение. В 2016 году Большая палата ЕСПЧ признала, что венгерские власти незаконно сместили Баку с должности в качестве мести за публичную критику судебной реформы Орбана.

Почему досрочно покинул пост президента Венгрии Тамаш Шуйок?

Предшественник Баки в кресле президента Тамаш Шуйок досрочно ушел в отставку в июле 2026 года под давлением нового правительства во главе с Петером Мадьяром. Правительство Мадьяра сразу после парламентских выборов потребовало отставки ряда высокопоставленных чиновников, назначенных при бывшем премьере Викторе Орбане, включая президента и генерального прокурора.

Поскольку Шуйок отказался уходить добровольно, новое конституционное большинство в парламенте приняло специальную 17-ю поправку к конституции, напрямую прекращающую полномочия действующего главы государства. После одобрения поправки парламентом 13 июля у Шуйока было 5 дней на подписание документа. В противном случае кабмин запустил бы процедуру принудительного импичмента. 18 июля Шуйок подписал закон о собственной отставке.