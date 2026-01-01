О подготовке Тайваня к вторжению Китая рассказало Reuters

Пэнху объединяет 90 островов примерно в 50 км от юго-западного побережья Тайваня. Эксперты по безопасности считают архипелаг одним из ключевых элементов обороны острова Тайвань. По их оценке, удержание Пэнху позволит тайваньским военным противостоять китайскому флоту на подходах к главному острову, пишет в пятницу, 28 августа 2026 года, агентство Reuters.

По словам сотрудника Института исследований национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюня, китайские корабли, которые попытаются обойти Пэнху, могут быть поражены размещенными там ракетами; поэтому, по его мнению, китайской армии придется атаковать архипелаг до начала наступления на главный остров. В случае попытки Китая захватить Тайвань Пэнху может оказаться под ударом уже в первой волне атаки, уточняет агентство.

В августе военные отрабатывали оборону архипелага в рамках учений "Хань Гуан" с использованием артиллерии, танков и ракетных систем. Береговое командование ВМС Тайваня впервые развернуло на Пэнху пусковые установки Hsiung Feng для противокорабельных и противодесантных операций.

По данным высокопоставленного тайваньского чиновника, на слова которого ссылается Reuters, размещение на архипелаге дальнобойных Hsiung Feng III позволяет поражать китайские силы еще на побережье КНР, до их выхода в Тайваньский пролив. По его словам, в случае захвата Пэнху весь пролив фактически окажется под контролем Китая.

Оценки устойчивости обороны архипелага расходятся. В одной из прошлогодних военных игр Пэнху был захвачен спустя сутки после начала внезапных ударов Китая по военным и инфраструктурным объектам Тайваня.

На фоне последних сообщений Тайваня о росте военной и морской активности Китая у острова власти провели дополнительные тренировки. В июне тайваньская береговая охрана зафиксировала 55 китайских судов, включая корабли береговой охраны и исследовательские суда. Это на 83% больше, чем месяцем ранее, и более чем вдвое превышает показатель июня 2025 года.

В том же месяце тайваньские военные отработали отражение возможной высадки китайских сил. В июле был смоделирован более широкий сценарий эскалации, включавший морскую блокаду, кибератаки, диверсии и последующее вторжение.

Тайвань – остров и частично признанное государство в Восточной Азии. Его омывают Формозский (Тайваньский) пролив, Филиппинское, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, а также Тихий океан. Вместе с более чем 80 прилегающими более мелкими островами Тайвань позиционирует себя отдельным государством – Китайской Республикой (КР) со столицей в Тайбэе.

Тайвань обладает всеми признаками государства – Конституцией, правительством, армией, государственной символикой и валютой, однако КНР не признает независимость Тайваня и считает эту территорию своей провинцией, аналогичного мнения придерживаются большинство стран – членов ООН.

В последние годы политики и международные эксперты опасаются, что материковый Китай силой восстановит полный контроль над островом. Мнгие аналитики ожидают начала интервенции КНР уже в 2027 году.