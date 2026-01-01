Одну из крупнейших в истории штата Луизиана партию метамфетамина изъяли у россиянина

Офис шерифа округа Ливингстон назвал находку в размере 358 кг одной из крупнейших в истории штата. "Одно из крупнейших изъятий метамфетамина в Ливингстон-Пэриш – да и во всей Луизиане", – заявил шериф Джейсон Ард. Его слова передает NYT.

Антон Раков, которого власти охарактеризовали как "подлежащего выдворению российского гражданина", был задержан, после чего и начался досмотр. Затем его передали в распоряжение Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Причина, по которой грузовик изначально остановили, не раскрывается.

По данным Telegram-каналов, 43-летний Раков родился в Свердловской области, жил и учился в Петербурге, работал менеджером, затем стал водителем большегруза. В 2015 году вместе с семьей уехал в США, где подрабатывал диджеем, последний год ему грозила депортация за незаконное пребывание. Теперь ему грозит вплоть до пожизненного срока.

Крупные изъятия метамфетамина в Луизиане

Это не первое масштабное изъятие метамфетамина в регионе за последний год. В феврале 2026 года в том же округе Ливингстон при проверке грузовика обнаружили около 164 кг метамфетамина стоимостью почти $4 млн. Тогда были задержаны граждане Гондураса и Сальвадора, которым грозит от 10 лет до пожизненного заключения. В марте 2026 года оперативная группа из DEA, ФБР и полиции штата изъяла около 147 кг наркотиков, спрятанных в металлических ящиках внутри морозильных камер грузовика. Подозреваемые – граждане Мексики.