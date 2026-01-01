Пакистан пытается уговорить США и Иран еще на 60 дней перемирия – Anadolu

"Обе стороны обмениваются сообщениями через Исламабад для выработки предварительных основ, прежде чем объявить о возобновлении и продлении прямых переговоров", – рассказал другой собеседник Anadolu.

Вместе с тем источники отметили, что между Вашингтоном и Тегераном сохраняются коренные разногласия. Так, США хотят одновременного открытия Ормузского пролива и возобновления переговорного процесса. Иран, в свою очередь, требует прекращения огня Израилем, в особенности в южном Ливане, до открытия пролива.

Когда истекло перемирие между США и Ираном?

60-дневное соглашение о временном перемирии между США и Ираном официально истекло 17 августа. Полноценный мирный договор в рамках Исламабадского меморандума, подписанного сторонами в июне, так и не был достигнут. На фоне прекращения действия переговорного окна ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась, а Вашингтон и Тегеран обменялись взаимными обвинениями в нарушении обязательств и вернулись к жесткой риторике.

Почему именно Пакистан играет роль главного официального посредника между США и Ираном?

Официальное дипломатическое присутствие. Пакистан исторически представляет интересы Ирана в Вашингтоне (через секцию интересов при посольстве).

Личные контакты руководства. Главнокомандующий пакистанской армией Асим Мунир смог выстроить прямой доверительный контакт как с президентом США Дональдом Трампом, так и с властями в Тегеране.

Отсутствие военных баз США. Для Ирана Пакистан выглядит более нейтральной и безопасной площадкой по сравнению с монархиями Персидского залива, поскольку на пакистанской территории нет американских военных баз.

Географическое соседство. Пакистан имеет общую границу с Ираном протяженностью около 900 км.

Международная поддержка. Дипломатические усилия Исламабада активно поддерживаются Китаем (главным кредитором Пакистана), а также координируются с региональными державами, такими как Саудовская Аравия и Турция.

Ранее Тегеран через Пакистан передал Вашингтону свои условия по Ормузскому проливу.