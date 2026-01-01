Польша пригрозила Маску перестать платить за Starlink для Украины

На этом фоне глава МИД Польши Радослав Сикорский в среду, 12 августа 2026 года, обратился к владельцу SpaceX Илону Маску, потребовав прекратить дискриминацию польских пользователей Starlink и вернуть страну в европейский регион связи.

"Эй, Илон Маск, крутой парень, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, либо мы можем передумать платить $50 млн в год за твои услуги", – написал Сикорский на английском языке в социальной сети X.

Как решение Польши может отразиться на SpaceX и оплаты Starlink

Польша является ключевым финансовым донором программы спутникового интернета для Украины, обеспечивая работу более половины всех развернутых в стране устройств. Из общего объема в 45 тысяч терминалов Starlink польское правительство закупило и передало украинской стороне свыше 24,5 тысяч единиц оборудования. Закупки осуществлялись крупными партиями через государственное Агентство стратегических резервов Польши, начиная с лета 2022 года.

Ежегодные расходы Варшавы на абонентскую плату составляют около $50 млн. Эти деньги идут на оплату специализированных корпоративных тарифов с повышенным приоритетом трафика и защитой от радиоэлектронного подавления. В отличие от волонтерских терминалов, польские государственные транши переводятся на счета компании SpaceX стабильно и в полном объеме, что делает Варшаву одним из крупнейших коммерческих клиентов Илона Маска.

Для SpaceX польские выплаты критически важны, так как сам Маск неоднократно жаловался на операционные убытки от поддержки украинской сети, которые достигали $20 млн в месяц из-за постоянных кибератак и расходов на безопасность.

Угроза МИД Польши заморозить контракт на $50 млн является весомым экономическим рычагом давления на бизнесмена, поскольку Пентагон покрывает лишь малую часть расходов, и Маску пришлось бы содержать спутниковую группировку на фронте за свой счет.