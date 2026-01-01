Польские власти планируют ужесточить правила владения оружием после теракта в Кракове

24-летний Михал Оксиньский, открывший стрельбу в центре Кракова 7 ноября 2026 года, в марте получил два разрешения на оружие. По данным прокуратуры, он и его отец легально владели в общей сложности 11 единицами огнестрельного оружия. В машине, из которой мужчина вел стрельбу, обнаружили две винтовки AR-15, два пистолета и около 500 патронов. Еще семь единиц оружия нашли дома.

Заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая предложила рассмотреть возможность ограничения числа единиц оружия, которые может иметь один человек, пишет Wirtualna Polska, 10 ноября 2026 года.

Она не исключила внесения изменений в протоколы безопасности в местах массового скопления людей, упомянув, в частности, установку заграждений, препятствующих въезду транспортных средств на такие территории. Отвечая на вопрос о возможности привлечения совместных патрулей полиции и армии, замминистра обороны подтвердила, что подобные меры в настоящее время обсуждаются в правительстве.

Заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек заявил о необходимости пересмотреть процедуры выдачи разрешений и проверки людей, уже имеющих оружие. Вопрос регулярного обновления медицинских и психологических заключений уже обсуждается в Сейме применительно к оружию для личной защиты, но не к спортивному оружию.

Также в повестку входит вопрос об обязательной регистрации оружия под патроны на черном порохе, которое сейчас можно приобретать без разрешения и внесения в реестр. Это прежде всего историческое оружие и его реплики. Эта мера, требующая законодательных изменений, готовилась еще до нападения, и теперь ее принятие могут ускорить.

Власти Кракова уже начинают возведение барьеров для блокировки движения на улицах, выходящих на Рыночную площадь, где произошел теракт. На эти цели уже выделено 6-7 млн злотых ($1,5-1,8 млн ), заявил градоначальник Кракова Лукаш Гибала.

Что произошло во время теракта в Кракове

Оксиньский въехал на Рыночную площадь Кракова днем 7 ноября на машине марки Subaru без регистрационных номеров и открыл огонь по случайным прохожим. Позже он попытался скрыться, но столкнулся с другим автомобилем.

Выйдя из машины, нападавший начал стрелять в полицейских. Они открыли ответный огонь и задержали мужчину. В результате стрельбы погибли шесть человек, 16 получили ранения, в том числе гражданка России. Сам Оксиньский скончался в больнице от полученных ранений 9 ноября.

В городе был объявлен траур до 11 ноября. Президент Польши Кароль Навроцкий объявил общенациональный траур 8 и 9 ноября.

Портрет виновника трагедии: замкнутый человек в черном

По сведениям газеты Rzeczpospolita и издания Radio Ostrowiec, Оксиньский жил с родителями и младшей сестрой в городе Островец-Свентокшиский. Он получил профессиональное образование по специальности "токарь" и работал на предприятии Ostrowieckie Zakłady Materiałów.

Соседи характеризовали его как тихого, спокойного, необщительного человека. Он редко разговаривал с окружающими, держался обособленно, обычно ходил в темной одежде и с капюшоном.

Семья не привлекала внимания соседей, жалоб на скандалы и конфликты не было. Одна из продавщиц местного магазина рассказывала журналистам, что он часто заходил в магазин, но практически не разговаривал, избегал зрительного контакта и ограничивался необходимыми словами.

Бывшие школьные товарищи Оксиньского рассказали, что в подростковом возрасте он интересовался историей Второй мировой войны, нацистами и концепцией арийской расы. Некоторые бывшие одноклассники утверждали, что он рисовал виселицы и сцены вооруженных нападений на школы. Один из собеседников вспоминал, что Оксиньский якобы говорил: на рисунках изображено нападение на школу, в котором он сам будет участвовать.

Репортер городской радиостанции поговорил с педагогом профессионального училища, которое нападавший окончил примерно за четыре года до нападения. Она сообщила, что у молодого человека не было проблем с дисциплиной и поведением, он показывал неплохие результаты в учебе и обладал обширными знаниями по истории, а также участвовал в общественных инициативах, сдавал кровь и был потенциальным донором костного мозга.

Министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек в эфире "Радио Краков" рассказал, что мужчина интересовался правым экстремизмом. Правоохранительные органы получили доступ к компьютеру преступника. В нем обнаружены следы посещения сайтов, посвященных Андерсу Брейвику – правому экстремисту, совершившему массовое убийство на острове Утёйа в 2011 году. Дома и на рабочем месте у 24-летнего мужчины была найдена символика, которая может быть истолкована как радикальная, ее изучение продолжается.

Обновлено в 16:28