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Правительство Исландии не будет возобновлять переговоры о вступлении в Евросоюз

Результаты состоявшегося референдума должны быть приняты во внимание, а проведение подобных голосований с небольшими интервалами нецелесообразно, заявила в воскресенье, 30 августа 2026 года, исландский премьер-министр Криструн Фростадоуттир. При этом она не исключила изменения позиции страны в более отдаленной перспективе.

Криструн Фростадоуттир

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир

©Michael Kappeler /dpa /Global Look Press

Фростадоуттир также отметила, что Рейкьявик продолжит сотрудничество с ЕС в рамках Европейской экономической зоны, сообщает "Коммерсантъ".

В Исландии накануне прошел референдум о возобновлении переговоров о членстве в Евросоюзе. По окончательным данным, 52,8% участников голосования высказались против возобновления переговоров, 47,2% – за. Явка составила 82,5%.

Хронология процесса евроинтеграции Исландии

  • 2009 год. Исландия впервые подала официальную заявку на членство в ЕС в разгар тяжелейшего национального финансового кризиса, рассчитывая на стабилизацию экономики и переход на евро.
  • 2010–2013 годы. Велись активные дипломатические переговоры. Страна успела открыть 27 из 35 переговорных глав, 11 из которых были полностью согласованы.
  • 2013–2015 годы. К власти в стране пришли евроскептики, которые заморозили процесс. В 2015 году Рейкьявик официально отозвал свою заявку и попросил больше не считать Исландию кандидатом.
  • 2026 год. Правительство ускорило проведение плебисцита на фоне растущих глобальных геополитических потрясений.

Почему исландцы отвергли Брюссель

  • Рыбный промысел. Рыболовная промышленность обеспечивает около 40% товарного экспорта и более 12% ВВП Исландии. Противники интеграции (особенно в сельских и прибрежных округах) категорически не готовы делить контроль над арктическими водами с другими государствами ЕС по общим квотам Брюсселя.
  • Потеря суверенитета. Избиратели опасаются жесткого регуляторного давления со стороны ЕС и утраты независимости в принятии внутренних решений.
  • Военная безопасность. Скептики подчеркивают, что Исландия является страной-основательницей НАТО и имеет прямой оборонный договор с США от 1951 года. Членство в ЕС не добавит стране реальной военной защиты, учитывая отсутствие у нее собственной регулярной армии.

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Метки: Евросоюз Исландия
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