Правительство Исландии не будет возобновлять переговоры о вступлении в Евросоюз

Результаты состоявшегося референдума должны быть приняты во внимание, а проведение подобных голосований с небольшими интервалами нецелесообразно, заявила в воскресенье, 30 августа 2026 года, исландский премьер-министр Криструн Фростадоуттир. При этом она не исключила изменения позиции страны в более отдаленной перспективе.