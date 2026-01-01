Правительство Исландии не будет возобновлять переговоры о вступлении в Евросоюз

Фростадоуттир также отметила, что Рейкьявик продолжит сотрудничество с ЕС в рамках Европейской экономической зоны, сообщает "Коммерсантъ".
В Исландии накануне прошел референдум о возобновлении переговоров о членстве в Евросоюзе. По окончательным данным, 52,8% участников голосования высказались против возобновления переговоров, 47,2% – за. Явка составила 82,5%.
Хронология процесса евроинтеграции Исландии
- 2009 год. Исландия впервые подала официальную заявку на членство в ЕС в разгар тяжелейшего национального финансового кризиса, рассчитывая на стабилизацию экономики и переход на евро.
- 2010–2013 годы. Велись активные дипломатические переговоры. Страна успела открыть 27 из 35 переговорных глав, 11 из которых были полностью согласованы.
- 2013–2015 годы. К власти в стране пришли евроскептики, которые заморозили процесс. В 2015 году Рейкьявик официально отозвал свою заявку и попросил больше не считать Исландию кандидатом.
- 2026 год. Правительство ускорило проведение плебисцита на фоне растущих глобальных геополитических потрясений.
Почему исландцы отвергли Брюссель
- Рыбный промысел. Рыболовная промышленность обеспечивает около 40% товарного экспорта и более 12% ВВП Исландии. Противники интеграции (особенно в сельских и прибрежных округах) категорически не готовы делить контроль над арктическими водами с другими государствами ЕС по общим квотам Брюсселя.
- Потеря суверенитета. Избиратели опасаются жесткого регуляторного давления со стороны ЕС и утраты независимости в принятии внутренних решений.
- Военная безопасность. Скептики подчеркивают, что Исландия является страной-основательницей НАТО и имеет прямой оборонный договор с США от 1951 года. Членство в ЕС не добавит стране реальной военной защиты, учитывая отсутствие у нее собственной регулярной армии.