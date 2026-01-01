Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир, лидер партии "Социал-демократический альянс", выступает за возобновление переговорного процесса. Ее сторонники считают, что присоединение к зоне евро может способствовать решению проблемы высокой инфляции, пишет Euronews в воскресенье, 30 августа.

Противники переговоров опасаются потери суверенитета, негативных последствий для коммерческого сектора и рыболовной отрасли. Рыболовство остается ключевым вопросом возможного вступления в ЕС и обеспечивает около 40% экспорта Исландии.

Лидеры Евросоюза планируют определить основные параметры возможного расширения союза на саммите в Брюсселе в октябре. Руководство ЕС, как ожидается, будет добиваться вступления Исландии в союз одновременно с менее богатой страной, например Черногорией, чтобы снизить скептические настроения среди других государств-кандидатов. Возобновление переговоров Исландии с ЕС может ускорить принятие в него Украины.

В 2009 году Исландия подала заявку на вступление в ЕС на фоне финансового кризиса. В 2013 году страна отозвала заявку после нормализации экономической ситуации и смены политического курса правящей партии в сторону менее тесного сотрудничества с ЕС. В 2024 году к власти пришла коалиция, выступающая за более тесное сотрудничество с европейскими странами.

Исландия уже во многом соблюдает законодательство ЕС и входит в Европейскую экономическую зону, получая доступ к единому европейскому рынку с рядом исключений.