Возобновление переговоров Исландии с ЕС может ускорить вступление Украины

Как пишет в пятницу, 28 августа 2026 года, Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС, Еврокомиссия рассчитывает использовать исход референдума как возможный импульс для более амбициозной повестки по расширению и приглашению других государств-кандидатов, в том числе Черногории. Такой сигнал, по замыслу Брюсселя, должен продемонстрировать готовность Союза ускорять процесс там, где страны демонстрируют прогресс.

По данным собеседника агентства, если Рейкьявик все же перезапустит переговоры, это усилит аргументы ЕС в пользу приема новых членов и способно придать дополнительный импульс заявкам Украины и Молдавии.

Комиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что возможное решение Исландии станет признаком растущей привлекательности объединения в стремительно меняющемся мире и дополнительно укрепит линию ЕС на дальнейшее расширение.

Ранее Исландия обозначала одно из ключевых условий потенциального вступления: сохранение национального контроля над рыболовством и распределением квот на вылов, что уже становилось камнем преткновения в прежних раундах диалога с Евросоюзом.

Вопрос вступления Украины в ЕС

Процесс интеграции Украины в Европейский союз напрямую увязан с позицией восточноевропейских соседей, среди которых наиболее жесткие условия выдвигают Венгрия и Польша.

Официальный Будапешт блокирует начало предметных переговоров и выделение финансовой помощи, требуя от Киева возвращения прав венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье, включая вопросы образования и использования языка. Руководство Венгрии заявляет, что Украина экономически и политически не готова к членству, а ее ускоренное принятие нарушит работу аграрного рынка союза.

Польша защищает интересы собственных фермеров и грузоперевозчиков, требуя от Еврокомиссии введения жестких квот на беспошлинный импорт украинской сельскохозяйственной продукции, который подрывает польский бизнес.

Кроме того, польские власти увязывают полноценное вступление Украины в ЕС с решением исторических споров, касающихся эксгумации жертв Волынской резни и официальной оценки деятельности украинских националистических движений.

Поскольку для изменения правил расширения ЕС и приема новых членов требуется единогласное одобрение всех государств-участников, Варшава и Будапешт сохраняют право вето на каждом этапе переговоров.

По этой причине любые попытки Еврокомиссии запустить упрощенную или ускоренную процедуру интеграции наталкиваются на экономические требования и вето со стороны этих стран.